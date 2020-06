Ex Alcalde de Escuinapa deja de atender a pacientes, como medida preventiva por Covid-19

El doctor Juan Manuel Lerma Cruz avisa a través de sus redes sociales el cierre de su consultorio, al ver que algunas personas no toman las medidas preventivas

Noroeste / Redacción

ESCUINAPA._ Juan Manuel Lerma Cruz, quien fuera Alcalde de Escuinapa en el periodo de 2010-2013, anunció a través de sus redes sociales que dejará de atender pacientes, al ver que éstos no toman las medidas preventivas ante el Covid-19.

"Buen día, les comunico a todos mis pacientes que tienen la confianza que su servidor les dé atención médica que por lo pronto y hasta nuevo aviso no estaré laborando, ya que a diario me ha tocado ver varios pacientes con síntomas de Covid-19 y por tomografía, y en vista de que las personas no llevan a cabo las medidas preventivas y hasta se enojan si se les llama la atención por más que se les explique, debo de tratar de no contagiarme de esta pandemia viral, ya que también por mi edad soy factor de riesgo".

El médico general añadió que la medida la toma además para tratar de proteger a otras personas y a su familia.

"Espero que los ciudadanos hagan caso porque a como estoy viendo a diario esto va a ser incontrolable. Espero que los encargados de la salud, gobierno estatal, municipal y sobre todo ustedes se cuiden y así nos cuidamos todos".

Lerma Cruz indicó que si alguien requiere de alguna asesoría médica pone a su disposición su celular o el whatsapp.

"En lo que pueda los asesoría. Gracias por su atención y Diosito nos cuide y proteja a todos", finalizó su aviso.