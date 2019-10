Ex alcalde ratifica que El Chapo dio un millÃ³n de dÃ³lares al actual presidente de Honduras para su campaÃ±a

Ex alcalde ratifica que El Chapo dio un millón de dólares al actual presidente de Honduras para su campaña

Amilcar Alexander Ardón dijo que el dinero fue entregado a ‘Tony’ Hernández Alvarado

Noroeste / Redacción

Amilcar Alexander Ardón, ex alcalde del municipio hondureño de El Paraíso, en el Departamento de Copán, y ex traficante de droga, ratificó que el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, le entregó un millón de dólares al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, en 2013, para la campaña presidencial del actual presidente de Honduras.

El dinero -que estaba en fajos de billetes de 50 mil y 100 mil dólares- se habría puesto sobre la mesa en una reunión en el municipio que Ardón gobernaba y habría sido entregado ahí a “Tony” Hernández Alvarado, según lo dijo el ex alcalde de El Paraíso, durante la audiencia que se llevó a cabo este lunes 7 de octubre ante el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según el testimonio del ex alcalde, “El Chapo” al parecer le dijo a un socio suyo, llamado “don Amado”, que fuera a buscar los fajos de dinero a su automóvil. Después fueron colocados en la mesa. El capo sinaloense también pidió el número de teléfono a “Tony” Hernández Alvarado. En la reunión estaba Ardón, su hermano, Otto Salguero, Ronald Salguero, Melvin Pinto y Mario Calix, entre otros.

El pasado 2 de octubre, el fiscal federal adjunto, Jason Richman, testificó durante otra audiencia, que el capo sinaloense dio un millón de dólares en sobornos a cambio de protección, al ex diputado hondureño, hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, actual presidente de Honduras.

El ex legislador hondureño, de 41 años de edad, fue detenido en un aeropuerto de Miami, Florida, en noviembre de 2018, y está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades. Lleva casi un año preso en Estados Unidos, donde enfrenta un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

El Gobierno estadounidense aseguró durante la primera audiencia en la Corte, que el acusado, miembro del Congreso de Honduras de 2014 a 2018, estuvo involucrado al menos desde 2004, y durante más de 10 años, en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a su país en avión, lanchas, y hasta en submarino.

Según Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado también estuvo involucrado en al menos dos asesinatos de narcotraficantes rivales, entre 2011 y 2013. Asimismo, parte de la cocaína que transportaba era etiquetada con sus iniciales “TH”.

La justicia estadounidense indicó que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país centroamericano del 2010 al 2014.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado “gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en ganancias de drogas”, para apoyar la campaña presidencial de su hermano, reelecto en unos cuestionados comicios en 2017.

“Esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas [...] El fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada [...] La alegación en sí es 100 por ciento falsa, absurda, y ridícula”, respondió el mandatario hondureño en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares, el pasado miércoles 17 de julio del 2019, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.