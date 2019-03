Ex de Michael Jackson dice que Prince y Paris no son hijos biológicos del cantante

La ex pareja de El Rey del Pop, Debbie Rowe, reconoció que nunca sostuvo relaciones sexuales con el famoso artista

Noroeste / Redacción

Fue en noviembre de 1996 cuando Michael Jackson contrajo nupcias con Debbie Rowe. Supuestamente fruto de ese amor nacieron Prince y Paris. Pero no todo era miel sobre hojuelas, ya que en 1999 le pusieron punto final a su matrimonio.

Sin embargo, tras publicarse el controversial documental sobre la vida del cantante, las noticias siguen surgiendo. En esta ocasión, Debbie Rowe admitió que los dos hijos del artista fueron fruto de una inseminación artificial.

En una entrevista para el diario “The Sun”, Rowe reconoció que nunca mantuvo relaciones sexuales con Jackson. Además resaltó que la habrían fecundado.

“Tal como se fecunda a las yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico”, recordó la ex mujer del intérprete.

Detalló que tanto Prince como Paris no son hijos de sangre del cantante, ya que se utilizó un donante para la fecundación, citó publinews.gr.

PIDE AYUDA

Según explica la revista “Hola”, el actor británico Mark Lester confesó en varias ocasiones que el “Rey del Pop” le pidió ayuda para concebir a sus dos primeros hijos.

“Michael era un hombre divorciado, solitario y quería tener hijos. Yo fui la que le dijo: ‘Yo tendré tus hijos’. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, recordó Debbie.

Tanto Jackson como Rowe se conocieron en una clínica de dermatología. Cabe resaltar que la mamá de Paris y Prince enfatizó que ella no “se esforzaba por ser madre”, además confesó que “no cambiaba pañales y no se tenía que levantar a media noche”, ya que Michael Jackson hacía todo.

Cuando la pareja se separó, Rowe renunció a sus derechos como madre sobre los pequeños.

“Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”, fueron las polémicas declaraciones de Debbie en su momento.

Debbie fue la segunda esposa de Jackson; su primera mujer fue Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, cuyo matrimonio duró 20 meses.