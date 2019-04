Ex director de PlaneaciÃ³n de MazatlÃ¡n acusa irregularidades tras su salida del Ayuntamiento

Ex director de Planeación de Mazatlán acusa irregularidades tras su salida del Ayuntamiento

Víctor Sáenz Sánchez dice que no fue por bloquear $300 millones de inversión, como declaró El Químico, sino que rechazó otorgar permisos para obras irregulares

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El arquitecto Víctor Sáenz Sánchez reveló a Noroeste el motivo de su salida del Gabinete de “El Químico”, Luis Guillermo Benítez Torres.

No fue por bloquear 300 millones de inversión en obras, como declaró el Alcalde. La realidad, dijo, es que se negó a caer en actos de corrupción.

“Renuncié porque no estuve de acuerdo en firmar permisos de construcción irregulares, efectivamente sí ingresaron varios paquetes, pero al momento de ingresar se tienen que revisar a ver si cumplen o no cumplen, estos paquetes no cumplían y ya se les había informado a los responsables de obra”, reveló.

Sáenz Sánchez era director de Planeación del Desarrollo Sustentable, asumió el cargo el 1 de noviembre y el sábado pasado presentó su renuncia, el documento lo recibió Jorge Contreras, secretario de Presidencia, al Alcalde no lo ha visto.

El arquitecto tiene el respaldo del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa A.C., del que fue presidente y miembro activo.

Ayer el Alcalde declaró que Víctor Sáenz Sánchez negó permisos de construcción y que su argumento a los constructores era que el Presidente Municipal no los avalaba, y esto tenía frenada una inversión global de 300 millones de pesos.

Sin embargo, el ex funcionario aseguró que hay otros intereses. Su renuncia fue para cumplir sus principios de ética y profesionalismo.

“Anteriormente estos profesionistas tanto ingenieros como arquitectos estaban acostumbrados a ingresar paquetes que sí venían incompletos, al interior de la Dirección ellos trabajaban mediante mordidas, pues ahorita se estuvieron checando con esos paquetes y no cumplen y tiene que apegarse al Reglamento”, comentó.