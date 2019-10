Ex director de Tenencia de la Tierra refuta seÃ±alamientos del Alcalde de MazatlÃ¡n tras su cese

Ex director de Tenencia de la Tierra refuta señalamientos del Alcalde de Mazatlán tras su cese

Mediante una carta, Raúl Carvajal Tirado dice que señalamientos de Luis Guillermo Benítez son graves

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Raúl Carvajal Tirado quien el pasado martes 1 de octubre fue cesado como director de Vivienda y Tenencia de la Tierra rechazó los señalamientos del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien dijo haberlo cesado por supuestas irregularidades en ese departamento, por lo que estaba siendo investigado en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

En una carta que hizo pública y circula en redes sociales, el ex director le responde al Presidente municipal.

“Las aseveraciones que usted hace son graves, y estoy seguro de no haber incurrido en ninguna de ellas, de tal manera que no le acepto, por cierto, ninguno de sus señalamientos y le manifiesto mi absoluta voluntad de someterme a los órganos de fiscalización para aclarar y responder por los actos propios y de mi equipo de trabajo”, escribió en la misiva con fecha del 4 de octubre, tres días después de su despido.

Además, cuestionó a Benítez Torres: “¿por qué se dejó irresponsablemente correr el tiempo y no se envió oficio o acta administrativa donde se hiciera de mi conocimiento lo que usted señala?”.

Luego de confirmar que la carta es de su autoría, el ex funcionario aseguró que siempre ha estado del lado de quien posea la razón jurídica, y durante su gestión, evidenció el grave problema de los asentamientos irregulares en Mazatlán.

“Esa carta es mi total autoría, yo todavía sigo yendo al Ayuntamiento para hacer la entrega recepción porque no quiero que quede ningún blanco débil”, agregó.

Que lo corrieron por apoyar a los vecinos

Como parte de sus diligencias, Raúl Carvajal se reunió en días pasados con vecinos de las colonias Francisco I. Madero, Anáhuac, Jesús García y Azteca, quienes atraviesan un conflicto con un particular que se ostenta como propietario de los terrenos asentados en las márgenes del estero de Urías, luego de que ellos los han habitado por cerca de 50 años y aseguran contar con derechos de posesionarios.

En esta situación de incertidumbre se hallan cientos de familias, en riesgo de perder las casas que han habitado.

Para colonos de la Madero, a Carvajal Tirado lo corrieron por estar de su lado. Y esto les parece sospechoso, puesto que el Ayuntamiento no ha impedido que sigan las demandas interpuestas por el empresario Diego de Cima contra los vecinos, a pesar de que una buena parte de las viviendas se ubican dentro de terrenos que son de la Comuna.

“Nosotros ya tenemos un año con este problema y no hemos resuelto absolutamente nada. Hay una negativa. Mi pregunta es esta, ¿cómo es posible que estas personas hayan interpuesto una demanda en contra de nosotros con unas escrituras que no son legibles, y el Ayuntamiento a un año de lo mismo no tenga un expediente en contra de ellos, ni siquiera un requerimiento para decir ‘esto es mío’?”, criticó Sandra Martínez del Villar, una de las afectadas.

“Lo despidieron por estar del lado de los colonos, no les agradó que nos favoreciera, ¿aquí qué se puede entender?, ¿qué intereses hay de por medio?”, inquirió.

Ella confirmó que hace unos días se llevó a cabo un encuentro donde Carvajal Tirado se comprometió con ellos a apoyarlos en la regularización de los terrenos dentro del polígono propiedad de la Comuna.

En esa reunión, continuó, se encontraba Roberto Terrones, quien fue designado en el cargo que ocupaba Raúl Carvajal, aunque éste sólo se mantuvo a la expectativa, sin participar en las discusiones.

ALTA ROTACIÓN DE DIRECTORES EN LA COMUNA

En once meses de la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, nueve directores o directoras de departamento han dejado sus cargos en la Comuna, sea por renuncia o despido.

Uno de los primeros fue Quel Galván, quien dejó la gerencia de la Jumapam en las primeras semanas del gobierno municipal morenista. Le siguió Antonio Aguilar Colado, quien fue cesado del área de asuntos jurídicos del Ayuntamiento; Martha Mendívil, del área de Comunicación Social; y Víctor Sainz, de Planeación del Desarrollo Sustentable.

Además, Verónica Bátiz renunció al cargo de Oficial Mayor. Lo mismo que dos directores del Instituto de Cultura: el cineasta Óscar Blancarte y la joven Marisol Quiñónez.

Sin mencionar que en Seguridad Pública, van tres secretarios que han rendido protesta: Ricardo Olivo, Ramiro Lizárraga Medina y Federico Rivas Valdés, quien desempeña actualmente dicho cargo.

El Alcalde Benítez Torres ha declarado públicamente que no le tiembla la mano: “quien no cumpla, se va”.

La advertencia es para todos los funcionarios. Sólo les da tres oportunidades, al menos así lo ha expresado. Y no le importa que lo critiquen por los constantes cambios en el gabinete.