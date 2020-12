Ex director del DIF se registrará como precandidato de Morena, para Diputación federal o Alcaldía

Asegura el morenista que el actual Gobierno municipal le quedó a deber mucho a los más vulnerables

Alma Soto

Roberto Rodríguez Lizárraga se registrará el 5 de enero para estar presente en la mesa de negociaciones por la Diputación Federal por el Distrito 01.

Sin embargo, aseguró que su Plan A es contender como precandidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Rodríguez Lizárraga, quien fue director del DIF municipal y es el dirigente no formal de Morena en Mazatlán, dijo que su intención era registrarse hoy para la Diputación Federal por el Distrito 01, que abarca el sur de Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, pero el Comité Nacional movió la fecha.

“Ese es el Plan B, el Plan A sigue siendo la Presidencia Municipal, pero el registro es hasta marzo, no ha salido la convocatoria, me registro con la condición de no perder la oportunidad de contender por la Presidencia Municipal, por algo que es incierto, voy a pelear por la candidatura a la Presidencia Municipal”, declaró.

Rodríguez Lizárraga expresó que el Plan B surge de la posibilidad de la reelección, es decir, que Luis Guillermo Benítez Torres no gane la precandidatura a la Gubernatura y pretenda buscar de nuevo la Alcaldía.

Aun así, dijo, el propio Benítez Torres tendría que someterse a las encuestas, y debe tener la simpatía de las bases.

“Yo estoy claro que se le quedó a deber a la gente más vulnerable, la mayor parte de la inversión se hizo en la zona turística, que no lo veo mal, porque genera circulante, mano de obra, turismo, prácticamente de lo que vive Mazatlán.

“Pero se inclinó la balanza a la zona bien vista, pero a la parte vulnerable, la zona periférica, se le quedó a deber, hay mucho déficit de distribución de agua, de pavimentación, de alumbrado público, en atención y seguridad pública, es decir, a la gente que eligió al actual gobierno se le quedó a deber, es la gente que votó por Morena y se le desprotegió mucho”, declaró.

Se comprometió a que su atención será, uno para tocar esos puntos y, dos, no se ha hecho ninguna obra de mitigación de inundaciones en Mazatlán, con 81 colonias en riesgo.

Se requiere alguien que le entre y dé solución a las inundaciones, no se ha podido eliminar ni mitigar.

“Quiero agarrar esa bandera, quiero regresarle la confianza a la gente que nos puso en el gobierno en turno, hay muchas cosas por hacer se le abandonó a la zona rural, que muy pocas cosas piden: agua y caminos bien transitados”, expresó.

El aspirante a la precandidatura aseguró que conoce la zona rural, y no hay un funcionario de la administración municipal que haya recorrido la zona rural como él, y conoce, también, la zona más vulnerable a través del DIF municipal.

Cuestionado respecto del discurso de atención a las zonas vulnerables, que ha sido el mismo que maneja Benítez Torres, aseveró que entre ambos hay un mundo de diferencia.

“Si nos pones a mí, parado, y pones también al Presidente, obsérvanos a los dos, hay un mundo de diferencia”, manifestó.