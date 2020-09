Ex directores de Cultura Mazatlán ratifican denuncia penal por desvío de fondos públicos

El fiscal anticorrupción deberá llamar a declarar a todos los integrantes del Consejo de Administración de Cultura, para que señalen, si conocían esa anomalía, o si se les ocultó información

Noroeste / Redacción

Este cuatro de Septiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa fue ratificada la denuncia penal por desvío de fondos públicos ante el Fiscal anticorrupción ,

Señalando al director actual de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, a Zoila Fernández Fernandez directora artística de Cultura, así como a la ex directora artística Linda Chang, y a Rafael Díaz Padilla del Órgano de control interno del municipio y al Alcalde Luis Guillermo Benitez Torres por comprobar dichos ex funcionarios que conocían que el señor Tostado hizo transferencias bancarias a la Sociedad de ballet clásico Sinaloense donde se vieron beneficiados los funcionarios públicos aludidos y por hacer caso omiso de las constantes observaciones que hicieron de dichos actos delictivos, al Alcalde, los ex directores de Cultura.

Actuales denunciantes. El cineasta Óscar BLANCARTE y Marsol Quiñonez

El señor José Ángel Tostado siendo a su vez director de finanzas y director de Cultura hizo transferencias bancarias a la asociación del ballet clásico sinaloense, sabiendo que en dicha sociedad era presidenta la señora Zoila Fernández, funcionaria de Cultura y el señor Padilla mismo que fungia como Tesorero de dicha asociación.

Además de que se comprobó que no existe contrato alguno firmado con dicha Asociación.

Aún así el Alcalde de Mazatlán ha ratificado al indiciado señor Tostado dando a conocer a la opinión pública que el señor José Ángel Tostado es un colaborador muy “fiel” y que da buenos resultados como “administrador”.

El fiscal anticorrupción deberá llamar a declarar a todos los integrantes del Consejo de Administración de Cultura, para que señalen, si conocían esa anomalía, o si se les ocultó información. Lo que hace ver a todas luces un robo cínico que cobija el propio Alcalde Luis Guillermo Benitez.