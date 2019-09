Ex fiscal de Nayarit, Ã‰dgar Veytia, condenado en Corte de NY a 20 aÃ±os de prisiÃ³n

Ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, condenado en Corte de NY a 20 años de prisión

El ex funcionario estatal, el 7 de enero pasado, se declaró culpable de participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana a cambio de recibir cuantiosos sobornos

Noroeste / Redacción

La juez Carol Bagley Amon, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, condenó este jueves al ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, a 20 años de prisión, y cinco más en "vigilancia", después de que el 7 de enero pasado, se declaró culpable de participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana a cambio de recibir cuantiosos sobornos.

Como funcionario estatal, alias de “Diablo”, “Eepp” y/o “Lic Veytia”, recibió alrededor de 100 mil dólares al mes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cambio de información de grupos rivales y de soltar a criminales, según lo reportó Noah Hurowitz, reportero de Rolling Stone y Columbia Journalism Review.

"Como se ha convertido en la norma en los casos federales de narco, gran parte de la audiencia de sentencia se realizó en secreto, con la prensa y los miembros de la familia excluidos de la sala del tribunal", aseguró Hurowitz en su cuenta de la red social Twitter.

"He tomado muy malas decisiones en mi vida pero estoy arrepentido", manifestó el ex funcionario estatal, en la sala 10 D de la Corte neoyorquina. La juez reconoció algunas buenas acciones del ex fiscal "como dar comida a los pobres", y, además, le aclaró que "aunque sus delitos alcanzan cadena perpetua, he tomado una decisión difícil".

Según documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Veytia Cambero comenzó su carrera criminal muchos años antes de su nombramiento como fiscal nayarita, en enero del 2013. Un reportaje de la revista Proceso, publicado en agosto de 2016, aseguró que el ex funcionario estatal, de 48 años de edad, está casado con la hija de la entonces alcaldesa de Compostela, Alicia Monroy Lizola; y que era "temido por los lugareños", a quienes extorsionaba a cambio de protección.

Según el semanario, desde 2013 lo señalaban por sus presuntos nexos con el Cártel que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y lo vinculan con casos de personas desaparecidas, entre ellos Julián Venegas Guzmán, compadre del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El ex funcionario estatal tenía una orden de aprehensión girada desde el 2 de marzo del 2017, por la jueza Marylyn G. Do, y, además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió decomisar al ex fiscal nayarita, bienes y rentas por un valor de 250 millones de dólares.

El ex funcionario estatal fue detenido el 29 de marzo del 2017, en en San Diego, California, Estados Unidos, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Veytia Cambero cuenta con ciudadanía estadounidense, y tras su detención, fue trasladado al Centro Federal de Detenciones de San Diego.

Según la acusación CR 17 00115, Veytia Cambero realizó actividades de narcotráfico prácticamente desde que el Congreso de Nayarit lo confirmó como Fiscal General en febrero del 2013, para un periodo de siete años, luego de que estuvo encargado del despacho de la dependencia estatal durante año y medio.