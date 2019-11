Ex funcionario dice que demandará penalmente a Síndica procuradora de Escuinapa

Carlos Eligió Inzunza señaló a Olivia Santibañez Domínguez de difamarlo y ocasionarle daño moral

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El ex funcionario municipal Carlos Eligió Inzunza dijo ante el Cabildo que demandará de manera penal y civil a Síndica Procuradora Olivia Santibañez Domínguez, a quien acusa de difamarlo por un supuesto adeudo que tiene con la Comuna por las Fiestas del Mar.

El ex Secretario Particular de la ex Alcaldese Fernanda Oceguera Burques, acudió a la sesión de Cabildo abierto, donde el regidor de Morena Cesar Ibarra Corona, solicitó se le diera espacio para su exposición, misma que se otorgó después de los asuntos de la convocatoria.

“La Síndica se ha excedido en sus facultades al dañar mi persona, la señora donde ha estado, en grupos con amigos y donde sea”, dijo.

Lamentó que la funcionaria no estuviera presente para encararla, pues aunque ha acudido en dos ocasiones a la oficina para atender sus requerimientos, explicándole que ocurrió, sigue actuando de manera excesiva.

“No tengo nada que esconder ni ocultar, no voy a pagar lo que no sustraje ni yo debo, la Síndica conoce la versión porque dos ocasiones estuve con ella y una tercera no me recibió”, dijo.

Manifestó que debido a como ha actuado y a los excesos como autoridad ha tenido la funcionaria, siguiendo cauces institucionales que ella ha abandonado.

“La voy a denunciar penalmente por abuso de autoridad y una denuncia civil”, recalcó.

Inzunza tiene procedimientos pendientes debido a que tiene gastos sin comprobar por más de 130 mil pesos, lo que presuntamente constituye daño al erario público, los recursos son de las finanzas de las fiestas del Mar de las Cabras 2018, también el ex Oficial Mayor Miguel Ángel Ángulo tiene gastos sin comprobar por 200 mil pesos.