Ex funcionarios del Gobierno de PeÃ±a Nieto, antes de irse, desbloquearon cuentas al CÃ¡rtel de Sinaloa, segÃºn Reforma

Ex funcionarios del Gobierno de Peña Nieto, antes de irse, desbloquearon cuentas al Cártel de Sinaloa, según Reforma

De acuerdo con la información, autoridades encontraron que la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló dichas cuentas seis meses antes de que terminara la administración priista

Sinembargo.MX

27/08/2019 | 11:05 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Por el desbloqueo presuntamente ilegal de al menos 722 cuentas bancarias, varias vinculadas al Cártel de Sinaloa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, informó Reforma.

De acuerdo con la información, autoridades encontraron que la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló dichas cuentas seis meses antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto.

Los oficios fueron firmados por el ex director general de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, quien es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Aunque las investigaciones podrían contemplar a otros ex funcionarios.

“Se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico”, explicó el reportero Abel Barajas.

Explicó que el desbloqueo de las 722 cuentas bancarias se realizó en junio de 2018 y están involucrados recursos que, aunque tenían reporte de sospecha de lavado de dinero, no se presentó denuncian ante la entonces Procuraduría General de la República.

Según las fuentes citadas por Reforma señalaron que hubo otros casos de cuentas de particulares y empresas que se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, sin que se solicitara su aseguramiento, “medida adicional que por lo regular también pedía la UIF”.

El reportero recordó que de enero de 2013 a enero de 2018 la UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz Sacal, después de ese periodo únicamente quedo de responsable un encargado.

“Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la Administración de Peña Nieto”, abundó Reforma.