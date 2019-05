Ex futbolista JesÃºs El Cabrito Arellano es detenido por la presunta violaciÃ³n de su sobrina

Ex futbolista Jesús El Cabrito Arellano es detenido por la presunta violación de su sobrina

Luego de haber sido acusado, el ex rayado, fue citado a declarar el pasado 24 de enero de 2017, sin embargo no acudió a los tribunales y a partir desde ese entonces no se supo de su paradero

Sinembargo.MX

04/05/2019 | 2:08 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Jesús “El Cabrito” Arellano, ex jugador de Rayados, en Cumbres de Oro, municipio de Monterrey, por presunto abuso sexual contra una de sus sobrinas. El 13 de enero del 2017, José de Jesús Arellano fue acusado por su sobrina, de 16 años, quien en compañía de su padre, presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en contra del jugador, acusándolo de abuso sexual. El “Cabrito” fue citado a declarar el pasado 24 de enero de 2017, sin embargo no acudió a los tribunales y a partir desde ese entonces no se supo de su paradero. Luego de ausentarse, se tramitó un amparo con folio 38/2017 en el juzgado quinto de materia penal y, se giró una orden de localización y aprehensión contra el ex mundialista por no colaborar con las investigaciones. De acuerdo a medios nacionales, la menor fue sometida a diversos estudios físicos y psicológicos para poder corroborar su versión. EL “CABRITO” NO ES EL PRIMER FUTBOLISTA DETENIDO El pasado 8 de enero terminó la novela de Omar “Gato” Ortiz. El ex portero del Monterrey pasará toda su vida en prisión luego de que fuera sentenciado a 75 años de cárcel por ser responsable de tres secuestros. De acuerdo al diario Reforma, su cómplice, Luis Alberto Tamez Hernández fue condenado a la misma pena por los mismos secuestros mientras que César Acosta Canchola fue condenado a 70 años. El “Gato” Ortiz fue detenido el 7 de enero de 2012 y un juez ordenó su formal prisión el 26 de enero de ese año, luego de considerar que la procuraduría estatal aportó suficientes pruebas como para juzgarlo por el secuestro de dos personas, entre ellas, el de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, ocurrido en octubre de 2011. #Cabrito Arellano

#Ex futbolista

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente