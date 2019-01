Ex líder del PAN en Sinaloa asegura que están arrepentidos por caso Lucero Sánchez

Edgardo Burgos Marentes señala que de haber detectado algo extraño previo a su participación como candidata, lo habrían denunciado

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Edgardo Burgos Marentes, señaló que están profundamente arrepentidos de haber cobijado a Lucero Guadalupe Sánchez López para que ocupara una curul como diputada en el Congreso del Estado, hace un par de legislaturas.

Reiteró la negativa de que ellos tuvieran conocimiento de lo que Sánchez López confesó en una corte en Brooklyn, Nueva York, de que era pareja sentimental de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, que realizó actividades ilícitas y que hasta escapó junto con él a través de túneles.

Burgos Marentes era el dirigente del Partido Acción Nacional, que junto con los partidos Sinaloense, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, conformaron la plataforma para que ella ganara en las urnas la diputación para representar la región de Cosalá.

“El tema de la señora Lucero Sánchez es un asunto que compete a las autoridades juzgar sobre su responsabilidad en los delitos que se le imputen”, señaló.

“Sobre su vida sentimental es algo muy personal que sólo ella podría precisar en el caso de su relación con el narcotraficante”.

Luego de que comenzaran las sospechas sobre Sánchez López, Burgos Marentes y otros ex legisladores del partido encararon de disolución de la dirigencia y hasta de expulsión de la militancia.

El ex dirigente recalcó que la ex legisladora no fue milItante del partido y que llegó a inscribirse en una convocatoria, como cualquiera persona podría hacerlo.

“En lo que respecta a su arribo a una candidatura ya se explicó ampliamente en su momento que cumplió con todos los requisitos que se publicaron en una convocatoria abierta. Incluso presentó carta de no antecedentes penales y en Acción Nacional actuamos de buena fe”, dijo.

“En aquel momento se desconocían los presuntos vínculos con el capo, al interior del PAN es un asunto juzgado, hay que decir también que pagamos las consecuencias de no tener filtros más estrictos y exhaustivos de control, riesgo que corre cualquier partido político y y ejemplos hay en todos cuando la selección de candidatos es abierta a la ciudadanía y no sólo a su militancia”.

Burgos Marentes recordó el riesgo en cualquier partido, y ejemplificó el caso de días pasados, cuando un Presidente Municipal de Bácum, en Sonora, emanado de Morena, fue detenido por intentar ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

“Ella no militaba en el PAN”, señaló el ex dirigente. “En el momento de la selección de candidatos los órganos competentes no tenían referencia alguna que alertara sobre el tema lamentablemente”.

-- ¿Usted, que dirigió al partido, sus compañeros, no se arrepiente de haber abierto la puerta a alguien que ayer se presentó ante un jurado para admitir tenido esta relación con el señor Guzmán, e incluso haber participado en algunas actividades ilegales?

"Claro que nos arrepentimos de lo sucedido, es un suceso profundamente lamentable, que esperamos no se vuelva a repetir".

-- ¿Cómo se presentó ella con ustedes? Hubo personas que la propusieron o condicionaron su participación?

"Se inscribió a una convocatoria pública que expidió la institución. Me imagino que ocurrió lo mismo en los otros partidos".

-- Entonces, ¿nadie puede afirmar que hubo 'mano negra' para su candidatura, nada raro?

"Si hubiésemos advertido algo sospechoso en aquel momento se le hubiera negado el registro y hubiéramos alertado a las autoridades competentes".