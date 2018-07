Ex líder del PRD tendrá que defenderse si no firmó cesión de derechos de solar - Noroeste

Ex líder del PRD tendrá que defenderse si no firmó cesión de derechos de solar

Otoniel González revela que el organismo político pondrá la próxima semana la denuncia en contra de quienes resulten responsables y Amalia Miranda va incluida

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ El Dirigente del PRD en Salvador Alvarado, Otoniel González, expresó que el organismo está ya por concluir la demanda para presentarla en contra de quienes resulten responsables por el delito de fraude y abuso de confianza, además por uso indebido de documentos, por la adjudicación y cesión de derechos de un terreno propiedad del partido político, que vendió Jesús Pérez en el 2016 cuando era Regidor.

Si la ex dirigente no firmó, ni cedió ningún derecho tendrá que defenderse y demandar a quienes le hayan falsificado su firma, si ese fuera el caso, pero tiene que defenderse porque de lo contrario recaerá en ella la responsabilidad jurídica.

“El Comité Estatal del PRD decidió que una vez que pase el proceso electoral, iba a poner la denuncia ante las autoridades correspondientes”, expresó, “será contra quien resulte responsable".

“Si Amalia Miranda no firmó eso, pues alguien tiene que ser responsable de la firma de ese documento, porque ese documento está respaldando la cesión de un derecho”.

El comité estatal lo que busca es recuperar ese terreno, y el procedimiento que se hizo para ceder los derechos a Jesús Pérez, entonces Regidor del PRD y que éste lo vendiera a un particular no procede legalmente porque es propiedad de un órgano político y para ello tendría que tener la anuencia no nada más del comité Estatal sino del Nacional.

“Y además si esa firma es apócrifa, entonces tendrá que haber un responsable por esa firma de la entonces líder del PRD en Salvador Alvarado, Amalia Miranda”, dijo.

El terreno está ubicado por la calle Guadalupe Victoria entre Adolfo López Mateos y Aquiles Serdán, de la colonia Morelos, lote 09 de la manzana 48, con medidas de 8 metros de frente por 40 de fondo, el cual se lo adjudicó en junio de 2016 Jesús Pérez, siendo Regidor del Ayuntamiento, y el 29 de diciembre del mismo año, lo vendió al empresario de la localidad, Jorge Verdugo Mascareño.