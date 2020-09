Ex Presidente Zedillo es elegido para panel que evaluará respuesta de OMS al Covid

Las recomendaciones del panel tendrán como objetivo apoyar la gestión eficaz de la pandemia y fortalecer la forma en que el mundo puede prepararse y responder a futuras pandemias, abundó la ex primera ministra de Nueva Zelanda

Noroeste / Redacción

03/09/2020 | 10:55 AM

Ernesto Zedillo Ponce de León -quien gobernó México desde 1994 hasta el año 2000- fue designado este jueves por Organización Mundial de la Salud, como uno de los miembros de un panel independiente que investigará la respuesta de la agencia a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

El último los ex mandatarios mexicanos que durante 71 años eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estará en el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPR, por sus siglas en inglés), junto a otros 12 expertos, que tiene como copresidentes a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf.

"Tenemos el objetivo de informarnos de todo acerca de las etapas tempranas de la emergencia, la propagación mundial, el impacto social y económico y cómo fue controlada y mitigada [...] La OMS dejó en claro que sus archivos son como un 'libro abierto'. Todo lo que queramos ver, lo veremos", declaró Clark en un comunicado.

"Las recomendaciones del panel tendrán como objetivo apoyar la gestión eficaz de la pandemia y fortalecer la forma en que el mundo puede prepararse y responder a futuras pandemias", abundó la ex primera ministra de Nueva Zelanda, en el comunicado.

El informe -en el que los integrantes del panel independiente de la OMS cuestionarán las estrategias del organismo y de los países, con el fin de mejorar en ellas y no repetir los posibles errores- deberá exponerse en mayo del próximo año.

La primera reunión del panel independiente se realizará el próximo 17 de septiembre, con participantes como el ex ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Miliband; el profesor de origen chino, Zhong Nanshan; y, Michel Kazatchkine, involucrado en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y la malaria.

El panel también incluye al ex ministro de Finanzas colombiano, Mauricio Cárdenas; a la ex presidenta de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu, de Canadá; así como a Mark Dybul, quien anteriormente dirigió el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria.

El panel se reunirá aproximadamente cada seis semanas hasta abril del 2021 y que en octubre de este año hará una presentación a la junta ejecutiva de la OMS, cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreysus, adelantó que proporcionará un informe provisional en una reunión anual de ministros de salud, que se reanudará en noviembre y presentará un "informe sustantivo" en mayo próximo.

El director general del organismo internacional dijo que la revisión del panel independiente de expertos estaba en línea con una resolución adoptada por los 194 países miembros de la OMS en mayo pasado, que pedía una evaluación de la respuesta global.

Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado el papel de la OMS en la crisis sanitaria, acusándola de estar demasiado cerca de China y de no hacer lo suficiente para cuestionar las acciones de Beijing a fines del año pasado, cuando surgió el virus.

Sin embaego, Tedros ha rechazado las acusaciones y dijo que la OMS mantuvo al mundo informado. No obstante, el Gobierno de EE.UU. dijo ayer miércoles 2 de septiembre, que no pagará unos 80 millones de dólares que actualmente le debe a la Organización y, en cambio, redirigirá el dinero para ayudar a pagar su factura de las Naciones Unidas.

PANELISTAS

- Helen Clark (Nueva Zelanda), ex primera ministra

- Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), ex presidenta

- Mauricio Cárdenas (Colombia), ex ministro de Hacienda

- Aya Chebbi (Túnez), enviada para juventud de la Unión Africana

- Mark Dybul (Estados Unidos), ex director de Global Fund

- Michel Kazatchkine (Francia), ex director de Global Fund

- Joanne Liu (Canadá), ex jefa de Médicos sin Fronteras

- Precious Matsoso (Sudáfrica), ex presidenta del comité de supervisión independiente del programa de emergencias de la OMS.

- David Miliband (Gran Bretaña), ex ministro de Relaciones Exteriores

- Thoraya Obaid (Arabia Saudita), ex directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas

- Preeti Sudan (India), ex ministra de Salud

- Ernesto Zedillo (México), ex presidente

- Zhong Nanshan (China), profesor de neumología y editor de Journal of Thoracic Disease