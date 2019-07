Ex titular de PGR acusa venganza de Santiago Nieto por indagatoria de lavado de dinero en su contra

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dice que no tiene intereses personales en el caso

Noroeste / Redacción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rechazó este miércoles que tenga intereses personales, después de que el ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, acusó una venganza en su contra con una indagatoria por lavado de dinero.

"Ningún análisis de la #UIF obedece a intereses personales. Toda investigación se hace con estricto apego a la ley [...] Creo en el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Así lo he demostrado a mi paso por los distintos cargos públicos que he ocupado y así lo seguiré haciendo", indicó el funcionario federal en su cuenta de la red social Twitter.

Nieto Castillo aseveró, además, que su instrucción, y convicción personal, es mantener la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. "Sea quien sea", añadió el titular de la UIF, quien ayer fue acusado por Elías Beltrán de una venganza personal por haberlo destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre del 2017.

La UIF denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex funcionario federal -último responsable de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto-, a su esposa, Marcela Kuchle López, y al menos dos razones sociales, por operaciones financieras presumiblemente ilícitas, realizadas de 2016 a la fecha.

Según el diario Reforma, que informó ayer del hecho, la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, fue turnada a la Unidad Especializada de Análisis Financiero, que está adscrita directamente a la oficina del Fiscal Alejandro Gertz Manero, sucesor de Elías Beltrán, quien ha estado vinculado profesional y políticamente con Humberto Castillejos Cervantes, quien fungió como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Además de tener una buena relación de amistad con Alberto Bazbaz Sacal, ex titular de la UIF y ex director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Elías Beltrán llegó a la PGR, tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, quien aspiraba a la Fiscalía General de la República y primo del ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con Peña Nieto.

"A la fecha desconozco si la UIF presentó una querella en mi contra ante la FGR, pero estoy seguro que dicha institución velará porque se respeten los derechos humanos y los principios constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia", dijo Elías Beltrán en una carta enviada al diario Reforma.

"Como lo menciona la misma nota periodística, el que suscribe removió al hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en octubre de 2017 por violentar el principio constitucional de debido proceso y el Código de Conducta de la entonces PGR, por lo que claramente se trata de una persecución y venganza de carácter personal en mi contra, con el evidente propósito de desacreditarme y causar un daño moral a mi familia y a mi persona", indicó el ex funcionario federal.

El ex encargado de despacho la PGR advirtió en su misiva que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal por los daños y perjuicios que se generen o le pueda ocasionar a su familia, sus hijos y su persona, como consecuencia de la actuación de la UIF.

"Durante mi trayectoria como servidor público, durante más de 20 años, en diversas dependencias he observado y he hecho observar las leyes y los valores de nuestra Constitución y las leyes, he honrado mis cargos con integridad y profesionalismo y he entregado los mejores resultados que han estado a mi alcance", abundó Elías Beltrán.

"Confío en las instituciones de nuestro país, y de ser cierta la denuncia, asimismo confío que se aplicará el estado de Derecho y la Justicia, y esperaré a ser citado por la Fiscalía General de la República para presentar los datos de prueba que correspondan para el esclarecimiento de los hechos y acreditar mi inocencia", insistió el ex encargado de despacho de la PGR

El 14 de marzo del 2018, Nieto Castillo aseguró que fue despedido de su cargo en la Fepade para detener varias las investigaciones que había iniciado, no solo por presuntos sobornos de Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sino también en supuestos casos de financiación ilegal de elecciones estatales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Fui un fiscal molesto para el Gobierno [de Enrique Peña Nieto] y me querían fuera", dijo el ex fiscal en una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal, firmada por el periodista español Juan Montes, quien destacó que el escándalo de sobornos en torno Odebrecht generó cargos penales contra ex presidentes en Brasil y Perú, pero no fue así en México.

Santiago Nieto afirmó al WSJ, que poco antes de su despido de la Fepade, había solicitado información bancaria de las Islas Caimán, además de declaraciones juradas y otra documentación de las autoridades brasileñas, como parte de su esfuerzo para decidir si existían motivos para presentar cargos contra Lozoya Austin.

El ex titular de la Fepade fue destituido de su cargo el 25 de octubre del 2017, por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por supuestamente "violar" el código de ética de la institución, así como "violentar la reserva estricta que establece la Constitución y el Código Penal" en materia de investigaciones.

El periodista español aseguró que el WSJ tiene transcripciones de las declaraciones bajo juramento de varios altos ex funcionarios de Odebrecht ante los fiscales brasileños, testimonios en los que que aseguran la constructora pagó 10 millones de dólares en sobornos a Lozoya Austin para obtener contratos de obra pública, de los cuales 4 mdd se entregaron en el 2012, año en que Peña Nieto fue electo presidente.

"El resto fluyó a Lozoya después de que se convirtiera en jefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos en diciembre de 2012, dijeron los ex funcionarios de Odebrecht", abundó el rotativo, que también recordó que la constructora ganó contratos con Pemex por valor de al menos 1.5 mil millones de dólares durante la dirección de Lozoya, que finalizó en 2016, lo que el ex funcionario federal ha negado.

La PGR afirmó que Nieto Castillo fue despedido por divulgar ilegalmente detalles de una investigación activa. El ex fiscal dio una entrevista con el diario Reforma, días antes de que fuera despedido, asegurando que Lozoya Austin lo presionó para que supuestamente lo declarara públicamente inocente, por los señalamientos de presuntos sobornos. Sin embargo, el ex director de Pemex mostró una carta, en la que simplemente había pedido que lo llamaran para testificar.

"Nieto reconoce su error, pero dice que la controversia sobre la carta era parte de un esfuerzo más amplio para sacarlo de la oficina y silenciarlo". Poco después de ser despedido, según narró el ex titular de la Fepade al WSJ, fue convocado a un hotel por Jorge Francisco Márquez Montes, entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong.

Según Santiago Nieto, el alto funcionario de la Segob le dijo que el Gobierno Federal "quería mantener una buena relación con él, y que como gesto de buena fe, le ofreció dinero para ayudarlo por no tener trabajo". El ex titular de la Fepade también aseveró que lo intentaron "comprar para que guardara silencio", pero que respondió que "no podía recibir dinero de Peña Nieto".

Márquez Montes, quien ya no trabaja en el Gobierno Federal, confirmó al WSJ que se reunió con Santiago Nieto, pero negó haberle ofrecido dinero. Por su parte, el portavoz presidencial mexicano, Eduardo Sánchez Hernández, se negó a comentar sobre las alegaciones del ex titular de la Fepade, indicó el rotativo.

Santiago Nieto narró al rotativo estadounidense que los esfuerzos por silenciarlo no terminaron ahí, ya que su esposa le dijo que le enviaron fotos anónimas de él con otra mujer, así como textos "coquetos" entre él y otras mujeres, según el ex fiscal.

"El matrimonio pronto terminó. Luego vino una serie de mensajes amenazantes a través de cuentas anónimas de [la mensajería instantánea] Telegram, incluida una con el alias 'La muerte te sigue'. 'Un consejo: manténgase alejado de los problemas', dijo uno de los mensajes, que fueron revisados por The Wall Street Journal".

El ex titular de la Fepade le dijo al WSJ que "teme por su vida y la de sus dos hijas adolescentes", y que ha informado de las amenazas a la PGR, dependencia federal que tampoco quiso hacer ningún comentario al rotativo estadounidense.