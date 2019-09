Ex trabajadora alemana de Sony se suma a acusaciones contra PlÃ¡cido Domingo

Ex trabajadora alemana de Sony se suma a acusaciones contra Plácido Domingo

Continúa la lluvia de señalamientos por acosa en contra del tenor español

Noroeste / Redacción

13/09/2019 | 12:21 AM

Una ex trabajadora alemana de la multinacional Sony Classical se ha sumado a las acusaciones contra el cantante español Plácido Domingo, por un comportamiento físico que ella no deseaba y que sucedió en diciembre de 2000, informa el semanario alemán "Der Spiegel".

La mujer, a la que no se identifica, dijo que Domingo le abrazó y le dio un beso en la boca tras llamar a la puerta de su habitación en el hotel en el que se alojaba después de que el cantante y los tenores Luciano Pavarotti y José Carreras intervinieran en una edición del conocido programa de televisión "Wetten, dass...?".

La ex trabajadora de la multinacional relató que el cantante se marchó de la habitación después de que ella insistiera "varias veces" en que no estaba interesada, difundió informador.mx.

La mujer dijo a "Der Spiegel" que contó lo sucedido a su madre, pero que no lo dijo a sus compañeros de trabajo; el semanario informa de que representantes del cantante han dicho que Domingo no recordaba haberse encontrado con la mujer y que él no tiene nada qué ver con que ella dejara de trabajar en la multinacional.

Varias mujeres, algunas de forma anónima y otras identificándose, han achacado desde agosto pasado a Domingo comportamientos indebidos y abuso sexual, alegaciones que el cantante ha negado.

La Ópera de los Ángeles, institución que dirige el tenor desde 2003, continúa investigando estas acusaciones y declaró haberse tomado "extremadamente en serio" las declaraciones de las mujeres, citó 20minutos.es.