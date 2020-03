Exhorta Ã‰lmer Mendoza a cadetes de Escuela NÃ¡utica a no perder la fe

Exhorta Élmer Mendoza a cadetes de Escuela Náutica a no perder la fe

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al presentar su novela "La cuarta pregunta" en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, el escritor Élmer Mendoza manifestó que le gustaría dejar como legado el no perder la fe en uno mismo, luchar hasta el final para hacer lo que uno quiere hacer y cuando lo descubra, no hay que descansar hasta lograrlo a como dé lugar.

"El legado es eso, no perder la fe en uno mismo, luchar hasta final por hacer lo que uno cree que puede hacer y cuando lo descubres, no hay que descansar, de verdad no hay que descansar, hay que lograrlo a como dé lugar", añadió el autor sinaloense ante hombres y mujeres cadetes, personal docente e invitados a la presentación del libro la tarde noche del martes, como parte de la celebración del 140 aniversario de dicho plantel.

"Si ustedes van para marinos, pues tienen que intentar ser los mejores y ser mejores desde que están estudiando, porque hay carreras que obedecen a una vocación y ésta es una de ellas, entonces si ustedes son marinos por vocación pues deben ser los mejores estudiantes de este país, es decir, los más interesados, los más aplicados, los más soñadores".

Lo anterior, añadió, en el sentido de que cuando se gradúen van a entrar a ese universo infinito que es el mar y lo único que van a hacer es cosas buenas y cuando tengan problemas los van a resolver bien y se tienen que distinguir.

"Los sinaloenses tenemos que distinguirnos y los que no son sinaloenses que están egresando de una escuela de Mazatlán también, es decir la escuela es como una marca y uno tiene que hacer que se note, entonces que ese sea mi legado, como que una persona que aportó todo a una cosa de la que estaba seguro que ahí podía tener éxito y lo consiguió", continuó.

El escritor de obras como "Balas de plata", "Un asesino solitario" y "El efecto tequila" añadió que siempre trata de evitar mandar mensajes o escribir libros en los que los lectores puedan decir que son de autoayuda.

"Mi literatura es una literatura que araña, que preocupa, que le dan ganas de dejar los libros, que muchos lectores se sienten ofendidos y que muchos lectores confiesan que no le entienden y que lo que quieren es dejarla, pero también yo tengo muchos lectores jóvenes que entienden que los estoy provocando y no entienden todo pero tienen que seguir adelante porque es como la vida", subrayó el también presidente de El Colegio de Sinaloa.

"Mis libros son como la vida, uno a veces no la entiende, la entiende cuando tiene 40 ó 50 años o más, entonces mis novelas son así y eso me lo han dicho unos chicos que lo han leído, yo quería dejar esa novela porque no le entendía nada y decían no puede ser que este señor me venza a mí, que este libro me venza, y tengo muchos lectores así".

Ante la comunidad de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán "Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo", el escritor también enfatizó que la motivación más fuerte que tiene para escribir varía con el tiempo y en cómo le ha ido en esta profesión. Al principio es querer ser alguien, quererse distinguir, distinguirse de los demás y hacer una cosa que pocos pueden hacer bien.

"Ahora lo que yo quiero, mi motivación es hacer una literatura que permanezca en la historia de nuestro país, o sea que dure para siempre, entonces para eso tengo que hacer una literatura muy bien hecha, así es como construir un barco, así perfecto que nada le sobre, que nada le falte, digamos que es un barco que va a navegar y como el Titanic, que no tenga accidentes, que sea un libro que siempre sea leído, que siempre sea apreciado, que siempre le llegue al corazón a alguien", continuó.

"Y también como nosotros pertenecemos a una zona muy lastimada donde siempre que piensan en los sinaloenses piensan que solamente tenemos vocación para delinquir, pues demostrar que eso no es verdad, que aquí es posible ser diferente, que aquí es posible crear arte, que es posible escribir una literatura que se distinga de las otras y que somos capaces de muchísimas cosas".

Élmer Mendoza precisó en entrevista que "La cuarta pregunta" en primer lugar es una novela de mucha emoción, porque en todos los capítulos ocurre algo, los personajes tienen que ir sorteando obstáculos en su búsqueda de un tesoro en el desierto de Sonora y muchas veces lo consiguen cuando parece que lo van a perder, que les va a costar la vida.

Entonces consiguen salir avante pero en el siguiente capítulo los está esperando otro problema.

"Creo que es una novela muy emocionante, muy emotiva, que no les va a dar respiro y creo que también es como podrán cultivar lo que es la simpatía por los personajes porque a veces es de humanos querer a los personajes de ficción, compararlos con los personajes reales que uno conoce, y bueno, al final es eso, una novela para pasarla bien", reiteró el escritor culiacanense.

Al presentar dicha novela de Editorial Alfaguara, el periodista, escritor y empresario, colaborador de Noroeste, Ariel Noriega manifestó que el libro de Élmer Mendoza es extraordinario para la edad de las y los jóvenes cadetes de la Escuela Náutica de Mazatlán, para iniciar en el camino de la lectura o para divertirse un rato.

"Ahí también va haber navegantes, pero son navegantes en el desierto que se ayudan de un mapa fantástico, son chavos como ustedes, de su edad, salen de Culiacán y van rumbo a Sonora, llevan un mapa, es un mapa muy interesante y ahí hay que reconocer la habilidad del escritor, de Élmer", comentó Noriega.

"Debo decirles, para los que no estén enterados, que Élmer es el escritor sinaloense vivo más importante que tenemos".

Exhortó a las y los estudiantes de dicho plantel a leer y si quieren comenzar con Emilio Salgari con su obra "El Corsario Negro", es una muy buena propuesta, pero también libros como "El Viejo y el mar" o "La Carta Esférica" que habla de las rutas mercantes en el Mar Mediterráneo.

"Todo el mar, toda la tierra está contenida en los libros y es interesante navegar en ellos, a su edad les recomiendo que se acerquen a los libros", enfatizó.

La escritora Carina Castillo, quien también comentó la novela, dijo que este libro tiene mucho qué aportar y desde su inicio esta obra, que es la segunda novela de la trilogía del Capi Garay, después de la primera que fue el Misterio de la Orquídea Calavera, se tiene esta obra que desde su inicio le recuerdan muchos eventos que ocurren en la actualidad.

"Desde que la comencé a leer me recordaba muchos sucesos y muchos eventos que en la actualidad acontecen, por ejemplo, ahorita están muy de moda los Jeep, entonces es algo que vi ahí en la historia y, bueno, desde el inicio vemos esa particularidad que reflejan las palabras del maestro Élmer Mendoza", subrayó Castillo.

"Indiscutiblemente leerlo en los primeros renglones sabes que se trata de él, él tiene una esencia muy particular, desde el inicio tú te das cuenta quién lo escribió, es algo que yo no sé como lo hace el maestro Élmer pero desde que empiezas a leer igual y ya no sueltas el libro porque te sumerge inmediatamente a la historia y lo más padre, que maneja un lenguaje de nuestro propio contexto social".