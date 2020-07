Exhorta Codesin a las empresas a cumplir con los protocolos de prevención del Covid-19

A través de campaña en redes, la institución destaca que a todos les conviene una economía activa, pero ésta debe de priorizar la salud

Istar Meza

Lauro Meléndrez Parra indica que siempre ha habido algunos establecimientos que no han respetado los lineamientos de sanidad, que muchos de ellos no son agremiados a organismos camarales y es por ello que Codesin decide lanzar esta campaña para integrar a todos los que están en pro de la apertura responsable. Foto: Cortesía del Codesin.

Ante la reapertura económica, Codesin lanzó una campaña en redes sociales para concientizar a los empresarios que deben cumplir con los protocolos de prevención, ya que considera que todos deben ser conscientes de que se requiere de una economía activa, pero ésta debe de priorizar la salud.

El 18 de julio, un establecimiento de manera irresponsable aglomeró personas, que por el interés de obtener una gorra se olvidaron de la sana distancia y de las medidas de seguridad sanitarias, por lo que la Coepriss tuvo que intervenir para suspender la actividad del establecimiento: sin embargo éste anunció que logró agotar el producto.

Jose Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo de Codesin, destacó que si bien es cierto que todos los empresarios buscan tener éxito con lo que promueven y que muchas veces no es culpa del empresario que se aglomeren, pero se tiene que ser cuidadoso en respetar las normas.

En tanto la autoridad, dijo, debe verificar quién está incumpliendo si la empresa o los ciudadanos, ya que la Iniciativa Privada cuenta con la advertencia que de no cumplir con las medidas corre el riesgo de que se suspendan los establecimientos; sin embargo no hay ninguna consecuencia para la ciudadanía que no cumple.

“Nosotros como Codesin y un grupo de líderes camarales siempre hemos estado conscientes que la salud es lo más importante. También nos dimos cuenta que al estar cerrados entrábamos en una crisis de flujos y con la líquidez que se tenía en muchos casos no aguantó más de dos, tres meses, de ahí que la reapertura responsable y gradual era necesaria”, recalcó.

Meléndrez Parra detalló que el reto de la reactivación era mantener los empleos y conseguir financiamiento, pero como consecuencia se logró el acuerdo de promover una apertura responsable, gradual.

“Nosotros lo que queremos es recalcar que este grupo, del Acuerdo por Sinaloa, está cumpliendo con todo lo que se acordó en los lineamientos y protocolos sanitarios para aperturar los negocios al respecto de tener los cuidados:

Tener un tapete sanitario a la entrada, que no entre nadie que no lleve cubrebocas, que el personal que atiende a los clientes y proveedores atienda las medidas acordadas, incluye el manejo de gel para la limpieza de manos, y en el caso de los empleados, lavarse las manos de forma apropiada”, explicó.

Sin embargo, dijo Meléndrez Parra que siempre ha habido algunos establecimientos que no han respetado los lineamientos, que muchos de ellos no son agremiados a organismos camarales y es por ello que Codesin decidió lanzar esta campaña para integrar a todos los que están en pro de la apertura responsable.

“La cuestión es que en los establecimientos se siguen los protocolos, pero en la calle no; hay mucha gente circulando en la calle que no usa el cubrebocas o lo usa inapropiadamente, pensamos que no está demás ir por todos los medios a nuestro alcance para promover los cuidados, pero estamos conscientes que es limitado el encajar”, destacó.