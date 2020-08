Exhorta Congreso de Sinaloa al Ejecutivo que publique decretos aprobados por el Pleno

El exhorto se presentó por la Junta de Coordinación Política para que publique las nuevas leyes y reformas que se han hecho en el Congreso

América Armenta

CULIACÁN._ Que los decretos aprobados por el Pleno del Congreso y enviados al Ejecutivo se publiquen, solicitó la Junta de Coordinación Política y el exhorto se aprobó este martes por la Diputación Permanente del Congreso, lo cual desató diferentes argumentos a favor y en contra de este exhorto.

El punto se tocó en la reunión del día lunes 17 de agosto en la Junta de Coordinación Política y se abundó que es el Ejecutivo estatal el que debe ordenar la publicación de estos decretos en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que puedan entrar en vigencia.

“Se estima necesario solicitarle al Ejecutivo que publique los Decretos y la Ley ya mencionados, para así terminar con el proceso legislativo, considerando que el término para que pueda el Ejecutivo del Estado hacer uso del derecho de veto a normas generales ya feneció”, expone el documento de la Jucopo.

Debido a esta solicitud de la Jucopo hubo diálogo en la primera sesión virtual de la Diputación Permanente, pues la diputada Ana Cecilia Romero Moreno respaldó al Ejecutivo, al igual que su coordinador de bancada el día de ayer que no apoyó el exhorto en la Jucopo.

“Para algunos diputados de Morena, la división de poderes significa gobernar el estado desde el Congreso, qué falta de comprensión de esta sofisticada maquinaria de frenos y contrapesos, que para funcionar adecuadamente requiere ante todo de moderación, equilibrios políticos, complementariedad y espíritu de colaboración”, dijo Moreno Romero.

“Este exhorto es ineficaz, porque ya sabemos que es sólo declarativo, pero de eso se trata en esta legislatura, de meros fuegos de artificio, de desahogos, de generar ruido, lamentable en verdad, que se instrumentalice al Congreso del Estado para estos fines de confrontación política”, agregó.

Gildardo Leyva Ortega, diputado por Morena pidió que se publique lo que la LXIII Legislatura ha trabajado, considerando que es por las y los sinaloenses, respaldado por el Diputado Florentino Vizcarra Flores, su compañero que destacó que no se ha hecho nada en contra del pueblo, sino a favor, por lo que pidió la publicación de los decretos.

“Aquí no se trata de estar peleando nadie con nadie, se trata de defender los intereses de los sinaloenses, porque yo creo que el plazo para publicar los cinco decretos que faltan ya está vencido, entonces no creo que vayamos a pelear por eso simple y sencillamente exhortar al Ejecutivo a que publique los decretos que por unanimidad aprobamos aquí en el Congreso, nosotros siempre hemos tratado de respetar la ley y reitero llamado a no obstaculizar el trabajo de este Congreso”, dijo Leyva Ortega.

Cecilia Covarrubias González, legisladora de Morena y Secretaria de la Diputación Permanente reprobó que el Ejecutivo tenga ocho días para realizar observaciones de los decretos enviados, además de no hacer observaciones, no ha publicado los decretos, violando así el reglamento, destacando la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas, que costó dos años sacar adelante en el Congreso.

Decretos a Publicar

Los decretos que se exhorta sean publicados son el número 456, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aprobado el 11 de junio de 2020.

Decreto Número 468, que reforma y adiciona la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, aprobado el 25 de junio de 2020.

Decreto Número 471, que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa, aprobado el 2 de julio de 2020.

Decreto Número 481, que expide la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa y adicionar un Capítulo al Código Penal para el Estado de Sinaloa, aprobado el 9 de julio de 2020.

Decreto Número 484, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, aprobado el 30 de julio de 2020.