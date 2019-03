Exhorta Gobierno de Sinaloa a no pagar por terrenos inhabitables en Villa JuÃ¡rez, Navolato

Exhorta Gobierno de Sinaloa a no pagar por terrenos inhabitables en Villa Juárez, Navolato

Ante la invasión de terrenos contiguos a la carretera La 50 que conduce a Villa Juárez, el Gobierno instala una comisión para darle atención a la población

Karen Bravo

CULIACÁN._ Tras la invasión de terrenos contiguos a la carretera La 50 que conduce a Villa Juárez, Navolato, el Gobierno del Estado instaló una comisión de atención compuesta por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión de Vivienda y la Secretaría General de Gobierno.

Hace cuatro días aparecieron instalaciones tipo vivienda en los terrenos aledaños a la carretera La 50, en Navolato. Según informó Julio César Romanillo, Director de Gobierno, fueron detectadas alrededor de 60 personas que hacen presencia en la zona donde pretenden instalar las viviendas.

"Son aproximadamente 50 a 60 personas las que se han logrado detectar, no podemos determinar hasta el momento que son familias tomando en consideración que en ocasiones hay dos, tres, un grupito de cinco personas, es decir, no se establecen de manera permanente, sino se van turnando en el lugar de la invasión", explicó.

En conferencia de prensa previo a la información que dio Gobierno del Estado, el Alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, señaló que los pobladores están siendo utilizados para hacer negocio con los predios.

Ante esta declaración el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Salvador Reynosa Garzón, exhortó a la población a no caer en este tipo de prácticas y no dejarse engañar.

"En este movimiento, que muchas veces pasa, alguien no los enrede en pagar algo de un suelo que no tiene la viabilidad de ser ocupado y menos como una vivienda", dijo.

"Que no caigan las familias en el marco de la necesidad, en un engaño que afecte su economía, en esta situación, sin señalar porque no sabemos quiénes son, pero muchas veces se presta a inscribirse, a registrarse, a pagar los 100 pesos, que tenga la confianza de que ahí no es factible", subrayó.

Según información de Gobierno, la invasión se extiende por 12 kilómetros entre la carretera y un dren, por lo que el terreno no es habitable.

Las autoridades también detectaron que las personas no permanecen en la invasión, sino que hacen guardia para que haya gente a ciertas horas del día.

"Lo que están haciendo es una especie de rotación en el espacio para que haya presencia permanente, nosotros hacemos un llamado en que se conduzca por los causes legales y obviamente respetando la ley", detalló Romanillo.

Aunque el Gobierno atenderá las demandas de vivienda, en Navolato no hay terrenos disponibles para poder brindarles atención a estas familias, por lo que las autoridades analizarán otras opciones.

"Estaremos presentando en el menor tiempo posible un programa de inversión para suelo disponible en esa zona, hemos estudiado también que hay otras zonas en Culiacán y en Sinaloa, pero tenemos que disponer de suelo en zonas como Villa Juárez, zonas como lleva la parte a la Obregón, Los Mezcales, y habrá otra disponibilidad de suelo también en el área de El Ranchito", explicó Reynosa.

Las personas que se instalaron en la carretera son originarias de Villa Juárez que vivían con familiares, explicó Carlos Gandarilla.

"El reporte preliminar que tenemos nosotros es que son familias de la comunidad, en algunos casos son familias que viven en el hacinamiento dentro de la misma propiedad de sus propios familiares directos y lo que están buscando son alternativas de una vivienda propia", expuso.