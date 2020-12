Exhorta Merary Villegas a Quirino Ordaz a investigar actos de corrupción de malovistas

La legisladora federal expuso que en la pasada administración estatal una serie de fraudes ocasionó el cierre del ingenio azucarero de Los Mochis, violando derechos laborales de las y los trabajadores, dos de ellos ya murieron sin tener justicia

América Armenta

CULIACÁN._ Que se investiguen actos de corrupción de parte de funcionarios del Gobierno malovista por los fraudes que ocasionaron el cierre de la compañía azucarera de Los Mochis, perjudicando a sus ex trabajadores, pidió la legisladora federal de Morena, Merary Villegas Sánchez.

“Las autoridades locales y estatales del estado de Sinaloa durante el periodo 2011-2016 fueron omisas al no prevenir el desmantelamiento de la empresa que fue emblemática de la industria del estado”, declaró.

El llamado lo hizo directamente al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, presentando tres exhortos desde la Cámara de Diputados en defensa de ex trabajadores del ingenio Azucarero de Los Mochis, para que se revisara el actuar de las autoridades.

“Hasta ahora el proceso judicial se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin una investigación a fondo de la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el Gobierno del Estado durante el cierre de la empresa”, dijo.

De acuerdo a la información expuesta a los medios de comunicación por la diputad federal, el 17 de diciembre de 2009, la sociedad mercantil Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV, despidió a 150 trabajadores, los cuales, presentaron una demanda laboral por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán.

Salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, así como la devolución de montos descontados, retenidos y no enterados al Infonavit, son algunas de las prestaciones que demandaban los afectados.

“Ni siquiera se estudió el amparo de los ex trabajadores, no se entró al análisis de los conceptos de violación, desechando la demanda bajo el ilegal e irregular argumento que se les dio vista en la pared de las instalaciones en las listas del Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo que los ex trabajadores y la empresa tienen su domicilio en la Ciudad de Los Mochis”, dijo sobre el atropellado proceso.

El 19 de octubre de 2016, la Junta Especial Número 35 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó la sentencia a favor de 10 ex trabajadores, condenando al ingenio al pago de las prestaciones reclamadas.

Merary Villegas explicó que el pago nunca llegó a ninguno de los ex trabajadores, por que la Compañía Azucarera de Los Mochis se amparó ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán. Por lo que se ordenó a la Junta restablecer el procedimiento del Juicio Laboral y dictar un nuevo fallo.

“Los magistrados consideraron que al emitirse la primer sentencia, se cometieron violaciones al procedimiento en perjuicio del ingenio azucarero, consistentes en que: Se desechó la prueba confesional ofrecida; no fue congruente porque que tomó en cuenta prestaciones no reclamadas por los ex trabajadores en su demanda y en que no consideró la prescripción expuesta por la empresa en su contestación de demanda”, explicó.

Después de un año seis meses contados a partir del 4 de octubre de 2017, el presidente de la junta especial, remitió a los tres magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en Mazatlán, Sinaloa, copia certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo de 2019, en el cual se absolvió a la Compañía Azucarera de Los Mochis, del pago de las prestaciones reclamadas por los ex trabajadores.

Los magistrados declararon el asunto como totalmente concluido y ordenaron su archivo. Por lo cual los ex trabajadores interpusieron demanda de amparo la cual fue presentada en fecha 24 de mayo de 2019 ante la autoridad responsable.

El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito dictó acuerdo sobre la demanda de amparo pero de manera inconstitucional e irregularmente desecharon por extemporánea la demanda promovida por los ex trabajadores, a pesar que conforme lo marca la ley, la demanda de amparo fue promovida dentro del plazo legal de 15 días hábiles que exige dicha ley y ante la autoridad responsable.

“Junto con la diputada Tatiana Clouthier, hemos señalado que desde el año 2014 hasta el cierre de la Compañía Azucarera de Los Mochis hubo indicios de simulación de transacciones y de compraventa de insumos que terminaron por afectar a obreros y ejidatarios que se encontraban relacionados con la cadena productiva de la azucarera, y que entre el mayor presunto fraude que se ha investigado, es el pago de embarques de azúcar que la compañía no se encontraba en condiciones de refinar, por lo que la entrega del producto nunca se llegó a concluir”, abundó.

De acuerdo al expediente 6 mil 983 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa se requirió el pago de 157 millones de pesos en compensación a los ex trabajadores del ingenio que, señalaron los obreros, lo cual resulta notablemente insuficiente como compensación.

“El proceso judicial hasta ahora se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin investigar a fondo la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa”, señaló.

Villegas Sánchez extendió el exhorto a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, al Poder Judicial del estado de Sinaloa y a la Secretaría del Trabajo y Previsión social, para que hagan lo que en sus facultades les corresponde ante esta situación.