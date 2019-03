Exhorta UGRS a ganaderos a cumplir con el pago para la movilizaciÃ³n del ganado

Exhorta UGRS a ganaderos a cumplir con el pago para la movilización del ganado

Istar Meza

28/03/2019 | 11:48 AM

CULIACÁN._ Mover el ganado en Sinaloa, desde su origen hasta su sacrificio, cuesta aproximadamente 90 pesos, se hace un solo cobro de los cuales 30 pesos corresponden al impuesto predial rústico, informó el líder de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Manuel Urquijo Beltrán dijo que los municipios ganaderos del estado que principalmente son de la zona serrana están dejando de captar este ingreso.

“Sí hay cinco pasos cuesta 90 pesos, si es un solo paso cuesta 90 pesos, nosotros ya tenemos un acuerdo con los engordadores con ese tema y tenemos todo el apoyo de ellos”, esclareció.

Urquijo Beltrán destacó que se trata de una cuestión cultural; que del productor lo adquiere un acopiador y éste lo manda al engordador, y de ahí se manda a sacrificio; proceso que tiene ese costo de 90 pesos, pero que ese paso de logística del productor al acopiador no se lleva a cabo.

“Del productor al acopiador no se guía, se pierde, cuando el acopiador le envía el ganado al engordador ahí sí ya se guía, pero el acopiador guía tiene la información de origen y no pasa por ellos en su gran mayoría, es cultural, ahí el pago de los 90 pesos no tenemos problemas y el acopiador es el que debe tramitar la guía”, detalló.

El líder ganadero dijo que todo es una cuestión de concientización, de solidaridad.

Agregó que a pesar de que no se ha podido llevar a cabo la guía de remo al cien por ciento, en 2016 se movieron alrededor de 66 mil cabezas de ganado, y en 2018 alrededor de 290 mil cabezas, lo cual es un paso muy grande, pero cuando llega la revisión se les puntualiza que no se está cumpliendo con ese paso.

Sostuvo que con apoyo del Gobierno, se están visitando los municipios y se les está capacitando en el tema, para que tengan pleno conocimiento de todo el proceso que se tiene que seguir para terminar al mes de mayo con el barrido.