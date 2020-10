Exige asociación de zoológicos que se detenga caza furtiva en la sierra de Tacuichamona

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México asegura que la zona es conocida como un lugar en donde se cazan especímenes como jaguar, puma u ocelote, situación que debe cambiar para impulsar el crecimiento desordenado de actividades como agricultura y ganadería

José Abraham Sanz

A propósito de la declaración de área natural protegida en Tacuichamona, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México lanzó un exhorto a las autoridades para que vigilen las actividades de caza furtiva en la región.

Dicha zona es conocida, según la Azcarm, como un lugar en donde se cazan especímenes como jaguar, puma u ocelote, situación que debe cambiar para impulsar el crecimiento desordenado de actividades como agricultura y ganadería y evitar que se ponga en riesgo a la flora y fauna del lugar.

“Que no haya furtivos cazando a la fauna del lugar, porque Tacuichamona sabemos que tiene cinco especies de felinos, entre ellos uno muy importante que es el jaguar, el puma, el ocelote; pero lo más importante es que se respeten las áreas naturales protegidas, ¿cómo?, pues no deforestando, no talando, el cambio indiscriminado de uso de suelo, los hábitats los invaden”, señaló Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Azcarm.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Azcarm.

Agregó que con estas actividades se puede proteger a muchas especies que se encuentran en peligro de extinción.

“... porque muchas de ellas al quedar divididas por el trazo de una carretera o el cambio de uso de suelo para construir vivienda, obliga a la migración de las especies”, explica un informe emitido por la Azcarm.

“Es posible ver animales atropellados queriendo cruzar su área habitable, por lo que se debe vigilar que se respete el cumplimiento de lo que implica el contar con un área natural protegida”.

El gobierno de Sinaloa declaró la semana pasada como zona natural protegida 45 mil hectáreas de la sierra de Tacuichamona, que se conforma de una extensión que abarca los municipios de Cosalá, Elota y Culiacán, en donde habitan 407 especies de flora y 117 de fauna.