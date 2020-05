Exige el Diputado federal Carlos CastaÃ±os una estrategia real contra el desempleo

Exige el Diputado federal Carlos Castaños una estrategia real contra el desempleo

Afirma que se están perdiendo mil 300 empleos por hora en México ante la crisis por la contingencia sanitaria

CULIACÁN._ Tras la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador que durante la pandemia de coronavirus en México se perderán mínimamente un millón de empleos formales, es verdaderamente lamentable y preocupante que el Gobierno Federal tenga conocimiento de esas cifras y no cuente con alguna estrategia real para apoyar a los empresarios, quienes se sienten abandonados por las autoridades que no los han apoyado durante estos meses, ello sin haber considerado los empleos informales que mínimamente representan otro millón más y que también urge apoyar, consideró Carlos Castaños.

“Seguimos haciendo un llamado a la construcción de un diálogo por el bien de los mexicanos que han perdido su empleo, desde la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados apostamos por un Ingreso Básico Universal para todos los trabajadores informales y formales del país, como medida de apoyo para superar la crisis económica generada por el Covid-19”, dijo el diputado federal.

Carlos Castaños, Diputado federal por el PAN.

Hay muchas propuestas, lo importante es que se apoye a los mexicanos y se haga realidad y no solo se den cifras catastróficas sin una solución que alienten a los que no tienen un plato de comida en su mesa o no encuentran la manera de llevar sustento a su familia en esta emergencia sanitaria, indicó a través de un boletín.

“Está perdido el presidente, simplemente no entiende que la gente trabaja en empresas y si quiebra una empresa se pierden los empleos y entonces habrá más pobreza, hambre y sufrimiento. Ello además muy probablemente nos puede llevar a una situación de inseguridad aun peor de la que vivimos actualmente”, declaró el Diputado Federal Panista.

"Desde Acción Nacional invitamos a un diálogo amplio y plural; no es momento de esperar, exigimos al presidente convocar a este gran acuerdo nacional entre partidos, sociedad civil, cámaras empresariales y académicos, para juntos encontrar soluciones, ya que cada día que pasa, miles de familias pierden su tranquilidad económica y caen en la pobreza".