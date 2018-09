Exige constructor de enramadas de Las Fiestas del Mar que le paguen

Dice que aún le adeudan 80 mil pesos y nadie se ha hecho responsable del adeudo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El constructor de las enramadas en las fiestas del Mar de las Cabras pidió el apoyo a Cabildo para que se le paguen los 80 mil pesos de adeudos de construcción.

“Se hizo un contrato pero me quedan debiendo más de 80 mil pesos, necesito que me firmen esa deuda para que se reconozca, el que era Oficial Mayor que salió fuera, la regidora Dora Virginia Guerrero no quiso firmar tampoco, la que era Presidenta no la encuentro, el de Obras Públicas sí firmó, sabe que se hicieron”, dijo Alejandro García.

