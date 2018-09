GUASAVE

Exigen a Síndico Procurador y al MP ponerse a trabajar en caso Paguitos, en Guasave

La Regidora Adriana Valenzuela pide agilizar los procedimientos penales y administrativos abiertos contra ex funcionarios del Ayuntamiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Hacer su trabajo y agilizar los procedimientos penales y administrativos contra los ex funcionarios involucrados en el desvío de retenciones hechas a trabajadores del Ayuntamiento de Guasave que debieron entregarse a Paguitos, exigió la Regidora Adriana Valenzuela García al Ministerio Público y al Síndico Procurador.

La edil priista dijo que le causó extrañeza la declaración hecha ante los medios por el ex Alcalde Armando Leyson Castro, al reconocer que sí se incurrió en el desvío de esos recursos que eran de los trabajadores, lo que le da más elementos al Ministerio Público y al Síndico Procurador, Sergio Rivera Armenta, para que actúen conforme a la ley.

"Tiene que avanzar, por eso exhorto al Síndico y exhorto a la Unidad Integral del Ministerio Público a que le den una solución, elementos hay, está la propia confesión del ex Alcalde, ayer en su declaración él reconoce que hubo un desvío de recurso y es un delito", sostuvo.

"No se vale lo que pasó, los trabajadores fueron los más perjudicados ya que con el tema de Paguitos ingresaron al Buró de Crédito por una deuda que ellos en su momento pagaron".

Valenzuela García subrayó que si Leyson Castro no tuvo vergüenza en reconocer que sí desviaron el recurso de los trabajadores, espera que los otros ex funcionarios involucrados, como la ex Tesorera Agelina Morales, el ex Secretario Felipe García y la ex directora de Recursos Humanos Claudia Beltrán, sí la tengan y no regresen al servicio público, ya que los dos últimos suenan para integrar el gabinete de la Alcaldesa electa Aurelia Leal López.

"Platicamos con el nuevo Síndico Procurador y se comprometió a darle seguimiento, de hecho, con mucho respeto le digo: tiene que hacer su trabajo y mínimamente se debe inhabilitar a esos funcionarios porque no fue cosa menor lo que hicieron", aseveró.

Valenzuela García recalcó que no es justo para los guasavenses que no se le dé solución a este tema y más cuando ya el Ayuntamiento fue condenado a pagar, lo que quiere decir que efectivamente sí hubo un desvío de recursos que el propio ex Alcalde reconoció.