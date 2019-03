AHOME

Exigen destitución de jurídico y contralor en Ahome para evitar perder juicios millonarios

Vigilantes Ciudadanos advierte sobre la posibilidad de recurrir a la acción de extinción de dominio

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa hizo un llamado al Alcalde de Ahome para que se destituya al director de Asuntos Jurídicos y al titular del Órgano Interno de Control, considerando que al no haber sido nombrados por la Sindicatura de Procuración, ponen en riesgo la representación legal del Ayuntamiento.

Guillermo Padilla Montiel, presidente de la asociación civil, indicó que hay procesos legales en curso por demandas en las que el Ayuntamiento podría tener pérdidas millonarias, por lo que podrían solicitar la acción de extinción de dominio.

"Le estamos solicitando al Presidente Chapman y a Cabildo que destituyan al jurídico y al Órgano de Control Interno, para que la Síndico procuradora los nombre o los ratifique, pues no debemos permitir como sociedad que se pierdan juicios, como los de Japama que ya se perdieron, por omisión o desconocimiento de la ley, pues nos veríamos en la necesidad de acudir a un juez federal para que ejercite la acción de extinción de dominio hacia todos los que generaron esta situación, tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo de Administración de Japama", dijo.

"Nos preocupa la situación que prevalece en la relación de usted (Alcalde) con la Síndico procuradora, porque de acuerdo a la ley, se encuentran en riesgo los asuntos jurídicos por más de 100 millones de pesos", agregó.

Señaló que el nombramiento del director jurídico, que hizo el Alcalde de forma directa, no se apega a lo que establece la Ley de Gobierno Municipal en los artículos 38 fracción 1 y 39 fracción 3, por lo que se enviará un documento al Gobernador, al delegado estatal de Programas para el Desarrollo, al fiscal del Estado, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a la Auditoría Superior del Estado, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Red Estatal Ciudadana Anticorrupción, y al Congreso del Estado.

Apuntó que hay un juicio en proceso con una demanda de casi 90 millones de pesos, entre el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua y la Japama, y hay otro referente a permutas de áreas verdes, entre el Ayuntamiento y Constructora Mezta, mediante el cual se busca resarcir alrededor de 92 millones de pesos o recuperar la propiedad de dichas áreas como activos municipales.

"Otra grave consecuencia de que se pierdan estos y otros litigios, debido a que las autoridades judiciales no reconozcan la personalidad jurídica por el hecho de que quien se ostenta como apoderado legal no haya sido nombrado por la Síndico procuradora, usted como Presidente Municipal no debe de perder de vista que el hecho de que se vea afectado el erario municipal es una causante de destitución por parte del Congreso del Estado, y adicionalmente, obligado a resarcir el daño económico", advirtió.