Exigen en el Mercado de las Flores en CuliacÃ¡n se garantice su espacio tras remodelaciÃ³n

EXIGENCIA

Exigen en el Mercado de las Flores en Culiacán se garantice su espacio tras remodelación

Hasta el momento la Sedecom no les ha mostrado a los locatarios los documentos y proyecto de renovación

Valeria Ortega

03/09/2018 | 11:03 AM

Locatarios del Mercado de las Flores, en el centro de Culiacán, viven momentos de incertidumbre, ya que hasta el momento Jaime Cabrera Cortés, secretario de Desarrollo Económico Municipal, no ha socializado el proyecto de renovación del inmueble y temen que después de la obra no se respete los espacios que ocupan dentro del mercado.

"Así de sopetón llegaron y nos dijeron que tenemos que desalojar porque se va a remodelar y modificar, y nos cayó como cubetazo de agua porque no hubo una reunión, no nos mandaron llamar ni hay un oficio, Jaime Cabrera dice que hay un plano pero hasta la fecha no nos lo ha enseñado", señaló la locataria Liana Vázquez.

