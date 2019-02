PROPUESTA INDÍGENA

Exigen indígenas de Sinaloa que su iniciativa de Ley sea tomada en cuenta

Catorce años lleva 'congelada' la iniciativa de Ley que proponen los pueblos indígenas de Sinaloa

Heriberto Giusti Angulo

Los integrantes de diversas comunidades indígenas de Sinaloa consideraron que está mal hecha la actual Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Asimismo, aseguraron que la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado ha decidido ignorar su propuesta de Ley.

En conferencia de prensa, el coordinador de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Gonzalo Armienta Hernández, aseguró que la vigente Ley, aprobada en febrero del año pasado, deja desprotegidos a los indígenas de la región.

"De acuerdo al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a un artículo, que es el 13 biz, de la Constitución del Estado de Sinaloa, es una Ley que no otorga ni los más mínimos derechos a los pobladores indígenas", manifestó.

Por su parte, Bonifacio Ramírez Carmona, integrante del Foro Indígena Sinaloense, compartió que sus compañeros presentaron su propia iniciativa de Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena el 4 de mayo de 2004, y criticó que ésta ha permanecido "congelada" por las legislaturas que han pasado... incluída la actual.

"¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que esta Ley sea abrogada, no cubre las necesidades. Nosotros retomamos esta iniciativa de Ley que fue entregada hace 14 años y después de un periodo de seis meses la actualizamos y quedó esta que fue entregada al Congreso del Estado el viernes 16 de noviembre de 2018. Y después de dos meses, la Comisión de asuntos indígenas del Congreso del Estado no nos ha mandado llamar, no nos han tomado en cuenta", criticó.

Reprochó también que el Diputado Gildardo Leyva Ortega, actual presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, busca sólo una reforma a la Ley actual cuando lo que se requiere es una Ley completamente nueva.

"Él, en vez de tomar en cuenta la abrogación de ésta Ley y aprobar esta, lo que propone es una reforma. O sea, ponerle aquí dos, tres artículos nada más y que siga ésta. Pero esta Ley Indígena, que es un esfuerzo colectivo, es el resultado del estudio de los tratados y convenios internacionales que sobre la materia se han aprobado", aseguró.

Añadió que para la actualización de la Ley presentada hace 14 años se tomaron en cuenta las opiniones de varias comunidades indígenas como La Trinidad, Cubilete, Villa Juárez, San Miguel Zapotitlán, Xicapori, Las Culebras, Ángeles del Triunfo, Playita de Casillas, Alisos de Holguín y la 5 de Mayo, entre otras.

"Este trabajo fue consultado por más de 20 comunidades indígenas de agosto a noviembre. Se convocó inicialmente el 9 de agosto, el Día Internacional de las Comunidades Indígenas se convocó a analizar esta iniciativa de Ley", expresó.

El abogado Armienta Hernández compartió los tres puntos principales que contempla esta iniciativa de Ley.

"La nueva Ley trae aspectos como un Fondo para todo el estado de Sinaloa. No nomás para el pueblo Yoreme, que también debe de salir beneficiado porque también son pobladores indígenas, pero no con más o menos derechos que los demás pobladores indígenas del estado de Sinaloa", dijo.

"Una Ley que establezca Juzgados de Paz, en donde los indígenas sean juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres por gente especializada que valore la conducta que a la mejor deriva en un acto ilícito, pero que de alguna manera tiene una penalidad diferente que lo que pudiera tener el resto de la población de acuerdo a sus usos y costumbres, que también debemos de respetarlos de acuerdo a la Constitución".

"Una Ley que, además del Fondo y de los Juzgados de Paz, establezca la obligación del Estado de que en cada municipio en donde haya pobladores indígenas, mínimamente exista o se integre un regidor indígena", consideró.