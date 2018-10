Exigen jubilados y pensionados de DSPyTM de Escuinapa les paguen facturas pendientes

Temen que al cerrar esta administración, el siguiente gobierno no reconozca los adeudos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Jubilados y pensionados de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pidieron al Gobierno municipal pague facturas de medicamentos que les adeudan.

“Nos deben facturas desde julio, de 8, 5, 2 mil y 500 pesos; la Tesorera Rosalva Barron nos dice que no hay dinero, pero queremos que nos paguen porque ellos ya se van”, dijo el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Javier Burgueño Pulido.

Acompañado de jubilados y pensionados de la corporación de seguridad dijo que la Tesorera les señala que no puede pagar, porque solo llegaron 4 millones para gasto corriente y todo se va en salarios.

Que ellos dependen de una cuenta de gasto corriente y por ello no hay dinero para el pagó de esas facturas de medicamentos.

“Es dinero que nosotros ya gastamos, a los pensionados nos dejan rezagados, porque hay gente a la que sí se le está pagando facturas” dijo.

Mencionó que no están pidiendo nada extra, solo lo que les corresponde por derecho, como personas que trabajaron para el Municipio.

“Lo que tenemos es que ya se va esta administración y que nos vaya a pasar lo mismo que la vez pasada, que se fueron y esas facturas ya no fueron pagadas, cuando se fue ‘El Boni’ (ex Alcalde Bonifacio Bustamante) se quedaron varias”, dijo otro de los jubilados.

Agregaron que Rosalva Barrón les dice que está a la espera de un recurso para pagarles, pero si no llega a tiempo no se les pagará y es el temor que tienen, que esa deuda no la reconozcan después en la siguiente administración.