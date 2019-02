Exigen justicia para estudiante que muriÃ³ atropellada hace 4 aÃ±os frente a la UAS

Exigen justicia para estudiante que murió atropellada hace 4 años frente a la UAS

A ya casi cuatro años de que falleció atropellada por una camioneta cuando iba cruzando la Avenida Ejército Mexicano frente a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, familiares de la estudiante Beverly Becsaí exigen justicia pues ya es mucho tiempo para ello.

"Mi hija ya va a cumplir cuatro años (de que falleció) el 6 de marzo y pues ya esto se me hace muy largo esta situación porque ya es mucho, queremos que se haga justicia porque mi salud no ha sido muy buena que digamos y pues yo digo que ya es mucho tiempo, por qué no terminar ya con esta situación tan difícil", dijo la mamá de la joven estudiante, Leticia Arce Rodríguez.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, poco cerca de las 15:00 horas del 6 de marzo del 2015 Beberly Becsaí, de 19 años de edad, quien cursaba el primer año de la Licenciatura de Derecho, acabada de salir de la Facultad de Derecho de la UAS para regresar a su casa, en la Colonia Benito Juárez.

Pero cuando cruzaba la Avenida Ejército Mexicano en el sentido que va de norte a sur, fue atropellada por una camioneta marca Dodge, Dakota, gris, conducida por Daniel Armando "N"., de 56 años, quien fue detenido en ese lugar y su unidad fue asegurada, para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La señora Arce Rodríguez informó que el año pasado el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en este puerto, Cristino Humberto Corrales Delgado, emitió sentencia a favor de la familia de la joven en el expediente 385/2017, en la que encontró que Daniel Armando "N". sí es autor y penalmente responsable del delito de homicidio culposo cometido en contra de la vida de Beberly Becsaí, según hechos que ocurrieron a las 15:00 horas del 6 de marzo del 2015, en el lugar en mención.

En la sentencia también se condenó a David Armando a purgar una pena de un año 6 meses y 22 días de prisión y al pago de una multa de 2 mil 126 pesos, además se le condenó a pagar por concepto de la reparación del daño 359 mil 490 pesos, además de que se le revocó el beneficio de la libertad condicional bajo caución que venía disfrutando, y se le librara la orden de reaprehensión correspondiente, entre otros,según la sentencia mostrada por la señora Arce Rodríguez.

Sin embargo, dijo, la aseguradora de la camioneta propiedad del ahora sentenciado presentó en un recurso de apelación contra dicha sentencia del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, apelación que se lleva desde agosto del 2018 en un Tribunal en Culiacán.

"Y hasta la fecha no hemos sabido ni una respuesta, el abogado nos dice que ya se está moviendo pero no vemos nada", reiteró la mamá de la joven que perdió la vida.

"Por qué no terminar con esta situación tan difícil, porque ha sido tan difícil la vida de nosotros, yo sé que ni arreglándose ésto (la cuestión legal) nos van a solucionar, ésto va a continuar, pero yo digo que ya debería de terminar porque ya es mucho tiempo, ha sido muy lento (el acceso a la justicia)".

Recordó que a raíz del accidente donde perdió la vida su hija ella ya ha sufrido tres preinfartos, su esposo también ha presentado problemas de salud, lo mismo que sus otros cuatro hijos, entre ellos el gemelo de Beberly Becsaí.

La señora Arce Rodríguez recordó que cada año el 6 de marzo se oficia una misa en memoria de su hija, pero el pasado 14 del mes en curso visitó su tumba para llevarle globos y flores por la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Pero reiteró su llamado a que ya termine todo este proceso y se haga justicia, aunque sabe que eso ya no le devolverá la vida a su hija.