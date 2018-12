Exigen mÃ©dicos reasignaciÃ³n de presupuesto para la salud

Exigen médicos reasignación de presupuesto para la salud

De no asignar un mejor presupuesto para el área de la salud procederán a solicitar un amparo, argumentaron los manifestantes

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Luego de la exigencia de los trabajadores de la salud que se manifestaron el jueves en el Congreso del Estado para buscar que los diputados les apoyen en su basificación, esta tarde dieron a conocer los resultados de una reunión con los presidentes de diversas comisiones en la que establecieron el acuerdo de revisar y modificar el presupuesto para el sector salud en Sinaloa.

"Hicimos una minuta donde ellos se comprometían a modificar el presupuesto para la basificación de todos los trabajadores, a revisar la iniciativa para la modificación de Ley de Ingresos y Egresos del 2019 enviada por el ejecutivo", informó el médico José Luis Castro.

El también vocero de los manifestantes señaló que en la revisión del Presupuestos de Egresos encontraron que el presupuesto para otras áreas era mayor que el del área de la salud, por lo que les pareció injusto debido a que es un sector más vulnerable y son tanto la población como los trabajadores quienes sufren las consecuencias.

Dijo que el personal de la salud no basificado son alrededor de dos mil y perciben el 30 por ciento de lo que ganan el resto de los médicos y demás personal, además de no contar con prestaciones, situación que no les permite cubrir necesidades de vivienda, gastos médicos y alimentación, entre otros.

Castro explicó que de no atender las demandas de los médicos y no modificarse el presupuesto procederán con un amparo ante las organizaciones y dependencias estatales correspondientes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, así como organizaciones federales.

"Esas medidas las estamos analizando muy bien pero el amparo contra esta ley es una alternativa muy importante, ya tenemos antecedentes de que se ha hecho y el amparo tendría que ser en los términos que señala la Constitución, que sería ante derechos humanos y la Fiscalía", aclaró.