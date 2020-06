Exigen panistas a AMLO que respete el precio del maíz que prometió a productores

El Diputado federal Carlos Castaños y el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, urgen al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador a cumplir el precio de 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz, como lo anunció en abril

Karen Bravo

El Diputado federal Carlos Castaños y el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra con los productores de maíz y mantenga el precio como lo anunció el pasado mes de abril.

“Debe de cumplir su palabra y él les prometió a los productores 4 mil 150 pesos por tonelada y lo debe de cumplir. Además, Segalmex puso sobre la mesa esta propuesta, aceptó esta idea y de la misma manera creo que debe cumplirle a los productores sinaloenses y de todo el país”, urgió el Diputado federal Carlos Castaños.

En conferencia de prensa distinta, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, criticó la postura que tomó el Gobierno Federal de incumplir lo pactado por el Presidente López Obrador.

“Necesitamos que el gobierno de López Obrador entienda que no puede estar jugando con los productores, no puede estar echando mentiras y es él, acostumbra de manera reiterada, como siempre está mintiendo, no le puede estar mintiendo a los productores”, consideró.

“Que entienda que no es justo lo que hace con los productores”.

Este martes productores de todo el estado se manifestaron en carreteras, casetas y puntos estratégicos para exigirle al Gobierno de López Obrador que cumpla la promesa de pago de 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz que fue anunciada por el Presidente en el mes de abril.