Exigen periodistas esclarecer muerte de Omar IvÃ¡n Camacho

LUTO EN EL PERIODISMO

Exigen periodistas esclarecer muerte de Omar Iván Camacho

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que la Fiscalía General del Estado esclarezca la muerte de su compañero Omar Iván Camacho Mascareño y que dé con los responsables, exigieron periodistas de Guamúchil.

Carlos Iván Orduño, jefe de información de Noticiero Altavoz y presidente del Club de Periodistas del Évora, dijo que no hay una certeza de lo que pasó y están esperando que la Fiscalía General del Estado dé información.

"Conocimos a Omar de muchos años, hace cuatro años empezamos a trabajar juntos y no solamente a compartir tiempo de trabajo, sino con amistad y conocíamos su actitud, era tranquilo, era trabajador, padre de familia, y nunca imaginamos que podría enfrentar una situación como esta, nos ha sorprendido bastante", manifestó.

El periodista subrayó que lo que saben es que Omar Iván murió de un golpe en la parte trasera de la cabeza con un objeto contundente, y aunque en el sitio fue encontrada una mochila con sus pertenencias, no estaba una motocicleta deportiva en la que se desplazaba.

"Lo que estamos exigiendo nosotros es que se investigue, que se esclarezca este hecho, no podemos seguir viviendo, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, con el alma en vilo sin saber de dónde nos va a llegar una circunstancia de este tipo", expresó.

"Él no manejaba información riesgosa, no fumaba, no tomaba, era muy hogareño, no era una persona de fiesta, era un deportista y por eso digo que ha sido irreal, no lo podemos creer", aseveró.

Octavio Espinoza Rubio, presidente de la Organización de Periodistas del Évora, lamentó que sigan ocurriendo este tipo de casos.

"Omar Iván era un compañero muy serio, muy tranquilo, que difícilmente tenía problemas con nadie y con esto nos damos cuenta que la seguridad de los ciudadanos sigue siendo muy vulnerable, desconocemos el móvil de lo que haya ocasionado la muerte de nuestro compañero, pero sí nos tiene muy consternados", expresó.

"Exigir a la Fiscalía que lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer esto y mandamos un fraternal abrazo a la familia de nuestro compañero", dijo.

Espinoza Rubio subrayó que debido a que Omar Iván Camacho no manejaba información riesgosa, es difícil relacionar su muerte con el ejercicio del periodismo, sin embargo, no se puede descartar ninguna línea de investigación y ese es trabajo que esperan haga la Fiscalía lo más pronto posible y se llegue a la verdad de lo que pasó.

Este mismo lunes los periodistas del Évora prevén dar un posicionamiento colectivo sobre este hecho y hacer una marcha para exigir justicia.