Exigen productores $25 mil por tonelada de frijol

Habrá poca producción porque se estableció menos hectareaje y las heladas tumbaron el rendimiento, por lo que el mercado da para sostener ese precio, asegura líder agrícola

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los frijoles claros que se producen en Sinaloa no deben venderse a menos de 25 mil pesos por tonelada, por lo que Alfredo Rosales Gámez llamó a los productores a no caer en mano de los intermediarios que les ofrezcan menos de ese precio.

El presidente del Comité Municipal Campesino 8 manifestó que las condiciones del mercado dan para exigir ese precio, porque se estableció menos superficie que el año pasado y las heladas tumbaron los rendimientos.

“SÍ los da el mercado porque tenemos mucha superficie menos de la programada y aparte la reciente helada nos va a bajar producción, que va a andar oscilando entre una tonelada y tonelada y media por hectárea, es decir, vamos a tener mucho menos frijol del programado, es por ello que sabemos que los 25 mil pesos son muy merecibles”, indicó.

Rosales Gámez aclaró que el precio de garantía de 14 mil 500 pesos por tonelada para este grano que anunció en días pasados la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no aplica para el frijol sinaloense, porque es de otra variedad que es mucho más codiciada.

“Desgraciadamente hablan de un precio de garantía de 14 mil 500 pesos que es de donde se están queriendo agarrar en el estado, pero es importante mencionar que esos 14 mil 500 son para los frijoles pintos, los frijoles del sur, no entra Sinaloa; el frijol que se produce en Sinaloa se cuece en una olla aparte, los productos obtenidos en nuestro suelo tienen una bondad muy diferente a cualquier otra parte del país, por eso estamos exigiendo y no vamos a declinar de 25 mil pesos por tonelada, no menos”, insistió.

En días pasados se reunieron los 24 comités campesinos de Sinaloa y tomaron el acuerdo de que exigirán los 25 mil pesos por tonelada y no bajarán de esa pretensión.

“El frijol de nosotros es de muy buena calidad, con un sabor excelente, es por eso que es muy codiciado en cualquier parte del país y nos estamos agarrando de ahí para decir que no vamos a querer menos de 25 mil pesos, no hay frijol, si alguien dice que están llenas las bodegas, no es cierto, el frijol que se va a producir en Sinaloa no va a alcanzar”, indicó.

El presidente del CMC 8 llamó a las autoridades a no permitir la importación de frijol para saturar el mercado, porque les tumbaría el precio.