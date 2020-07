Exigen un alto al acoso laboral integrantes de Conafe en CuliacÃ¡n

Exigen un alto al acoso laboral integrantes de Conafe en Culiacán

Las manifestantes que fueron despedidas de manera injusta, exigen ser reintegradas a su trabajo, y que se destituya a la jefa de programas, María Isabel Zavala

Leopoldo Medina

Integrantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo, con sede en Culiacán y Costa Rica, se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno, para exigir que se pare al acoso laboral, se hagan valer sus derechos laborales, y se termine el abuso de autoridad.

Julieta Campos Sánchez, integrante de este grupo, manifestó ser una de cuatro personas que fueron despedidas injustamente, a quienes levantaron un acta en donde se estipulaba que ellas no estaban trabajando, por lo que fueron dadas de baja.

“Con pruebas nosotros hemos demostrado que sí hemos estado trabajando, pero ahora nos dijeron que ya no hacíamos falta en la institución, creo que es muy injusto lo que nos están haciendo, ya que las que fuimos despedidas sumamos más de 20 años de trabajo cada una, en la institución”, señaló Campos Sánchez.

Compartió que ellas trabajan con jóvenes que llevan educación a comunidades marginadas, y que por parte de la jefa de programas, María Isabel Zavala Obeso, han recibido acoso laboral desde hace dos años.

Campos Sánchez criticó que el responsable de Conafe en Sinaloa, José Peñuelas Castellanos, se ha puesto en contra de ellas gracias a Zavala Obeso, ya que no permite un acercamiento, manteniendo las puertas cerradas a ellas, por lo que han tenido que trabajar desde casa.

“Peñuelas Castellanos no da la cara, jurídicamente él es el responsable, quien nos tenía que haber dicho, levantar un acta, pero corrernos sin justificación alguna, sin tener testigos, está rompiendo los derechos laborales que tenemos en la institución, y ellos no lo están cumpliendo”, señaló Campos Sánchez.

La trabajadora resaltó que han tratado de comunicarse con Castellanos, buscando que las atienda y dé solución a esto, y como respuesta lo único que han recibido ha sido un bloqueo hacia ellas, por lo que hoy se manifiestan exigiendo justicia.

“Queremos que nos integren de nuevo a nuestro trabajo, somos mujeres trabajadoras, que hemos sacado adelante a nuestra familia con este trabajo en Conafe, somos mujeres emprendedoras que no se nos hace justo que nos estén despidiendo, porque según ellos no estamos trabajando, cuando no es así”.

Las manifestantes piden se destituya a Zavala Obeso, por el acoso laboral hacia sus personas, y a muchos de los jóvenes que están trabajando en la sede de Culiacán, también piden que Peñuelas Castellanos dé la cara y diga qué es lo que está sucediendo.

Durante la manifestación, fueron atendidas por Julio César Romanillo, en representación del gobernador, quien buscará tener un acercamiento con Peñuelas Castellanos, y dar así una solución a este problema.

“Queremos que no proceda nuestro despido, porque no queremos dejar a nuestras familias desamparadas en lo económico, esto es lo que estamos pidiendo, que Peñuelas pare esta situación absurda que se está realizando y que no debería proceder”, señaló María del Rosario Nevares, coordinadora académica en la sede de Costa Rica.

Resaltó que de lo que se les acusa es mentira, y tiene pruebas de ello para mostrarlas a las autoridades competentes, y demostrar que ellas sí han cumplido con su trabajo.