"Exigimos soluciones para la inseguridad": Vecinos de la Colonia Guadalupe en Culiacán

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Un grupo de vecinos de la colonia Guadalupe, de esta ciudad, se congregaron en el Ayuntamiento con la intención de hablar con el Alcalde para encontrar soluciones ante el alza delictiva que están viviendo en sus hogares, pero el Presidente no los recibió... de nueva cuenta. Esta vez fue el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Josel Castro, el encargado de conversar con ellos.

“Primero que nada, hay una solicitud de audiencia que se hizo formalmente, en la forma que establece la misma norma constitucional, y esa fue a insistencia del Secretario Particular (del Alcalde). A esa solicitud de audiencia le corresponde una respuesta dentro de un plazo, que ya se venció. Entonces, primero, ahí nos están fallando. Pero esa solicitud de audiencia no es nada más para venir a charlar, es originalmente por todos los problemas que tenemos”, manifestó uno de los vecinos inconformes.

“El problema que tenemos nosotros es que todos coincidimos que cada vez vivimos con más miedo, porque ya es cotidiano el asunto de los eventos delictivos: despojo de autos, asalto a comercios, asalto a transeúntes, robo a casa habitación”.

El grupo de colonos aseguraron que no se trata sólo de una percepción interior, sino que los datos duros respaldan su crítica ante la situación.

“Pero no se queda nada más en el nivel de la percepción de nosotros, no somos un grupo de personas psicóticas o con equis enfermedad, sino que los números oficiales ponen a la colonia Guadalupe en lugares muy altos de incidencia delictiva a nivel municipal, a pesar de que somos muchos menos ciudadanos (que en otras colonias)”.

“Te pongo un ejemplo, en Villas del Río, Valle Alto y la Toscana, las tres juntas, tuvieron menos delitos, según el 911 en números publicados por Semáforo Delictivo. La Guadalupe tiene el doble que tres colonias juntas densamente pobladas... (Y según los datos de diciembre) el caso del robo de autos en Culiacán bajó; sin embargo, en la Guadalupe subió”, señalaron.

“Hay un documento que dice que la Secretaría de Seguridad Pública se compromete a destinar 40 elementos y dos patrullas de planta para esas tres colonias que te mencioné. Y a pesar de que nosotros tenemos el doble, no nos han destinado ni la mitad de eso”, criticaron.

Ante dichos comentarios, el Secretario Técnico del Ayuntamiento aseguró que para el 1 de febrero tendrán definida una fecha para que el mismo Alcalde reciba a los vecinos.

“Yo calculo que para el jueves primero (de febrero) yo ya pueda tener respuesta de Presidencia respecto a este tema, ya para ver el tema de la audiencia y la contestación del oficio sobre eso. ¿Por qué me refiero a la fecha del primero? Porque es cuando ya me alcanza a descargar la agenda que ahorita trae (el Alcalde)”, aseguró.

“Han habido muchos problemas por los cuales no hemos podido atacar, como quien dice, a fondo la problemática. ¿Uno de los problemas cuál es? La falta de elementos policiales que tenemos, la falta de patrullas o las condiciones en las que están algunas de las patrullas, que nos ha hecho batallar para abarcar todas las zonas que quisiéramos abarcar”, dijo.

Ante esto, los colonos mostraron de nueva cuenta su inconformidad por la inacción de las autoridades e hicieron hincapié en que ya no quieren excusas, sino resultados.

“El Alcalde actual tiene 20 años siendo candidato, entonces ni modo que llegó y se sorprendió con la magnitud del problema. Hay una frase que dicen mucho del macho mexicano de que 'No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo'. Entonces él tiene 20 años insistiendo en que le demos la oportunidad de ser autoridad, ya no puede decir que es que no sabía que no había dinero”.

“Compromisos queremos, ya no queremos venir a oír, porque desde con Jesús Valdés venimos escuchando el porqué no. Ya no queremos que nos expliquen de una manera muy brillante y muy clara el porqué no, ya queremos compromisos de cuándo sí”, recalcaron.