Exigir que España pida perdón es simular: mejor frenen el despojo a indígenas, dice Marichuy a AMLO

“Lo que tienen que hacer es dejar de despojar de la tierra a las comunidades”, dijo María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Nacional Indígena, sobre la petición de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de España para que se disculparan por la colonización.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI), calificó como una simulación la petición que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de España para que se disculpara por la Conquista (1519-1521).

“Lo que tiene que hacer”, dijo “es dejar de despojar de la tierra a las comunidades”.

En su visita por el estado de Chihuahua, la ex aspirante a la Presidencia de la República insistió en que el Gobierno federal continúa engañando a la ciudadanía pues el despojo de las comunidades indígenas y el desplazamiento de etnias para apoderarse de su territorio sigue sucediendo.

El purépecha Francisco Reyes, integrante del CNI, consideró que el hecho de que el Presidente imponga medidas y acciones con la justificación de que 30 millones de personas votaron por él podría representar el empeoramiento de la situación de los pueblos indígenas durante su gestión, de acuerdo con lo que publicó la revista Proceso.

Tanto él como Marichuy concordaron que el impulso de megaproyectos está acompañado de descomposición social poniendo como pretexto que es un negocio.

Patricio Martínez se reunirá con representantes de comunidades chihuahuenses para escuchar lo que ha sucedido en el lugar a partir de que llegó la nueva administración, dijo que “se trata de un recorrido para ver cómo están resistiendo y conocer qué es lo que piensan del nuevo Gobierno”.

Dijo estar preocupada por obras como el Tren Maya que se impusieron con una “consulta amañada”, agregó que un cambio de régimen no llegará porque no depende de una sola persona si no de varias como en comunidades indígenas que se han mantenido con sus costumbres, fiestas, tradiciones y un territorio cuidado.

Esta no es la primera vez que Marichuy habla de las intenciones del nuevo Gobierno de despojar a las comunidades indígenas de sus tierras. El pasado 7 de marzo SinEmbargopublicó una entrevista con la ex aspirante presidencial donde se manifestó en contra de los megaproyectos anunciados por el Presidente, como el Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía o el corredor del Istmo.

En esa ocasión aseguró que estos proyectos eran la continuación del despojo de las tierras a los pueblos indígenas de México, y consideró que las consultas están “amañadas”, preparadas para que digan “sí”.

“Todos esos proyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer al gran capital y no pensados para beneficio de los pueblos”, dice Marichuy en entrevista. “Yo digo que las consultas están amañadas, la gente de las comunidades a veces ni sabe qué les están preguntando, las amañan de tal manera que solamente es una respuesta, no viene una explicación, nada más viene que va a traer beneficios, pero no les dicen que ya no van a tener agua, bosques, animales, eso no se dice y se debería de decir para que fuera realmente una consulta bien”.

Marichuy también habló acerca del asesinato del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica la Huexca, un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aseguró que lo que le pasó “es un aviso de que todo esto va a continuar, todos los proyectos que ya vienen encaminados, el despojo, la apropiación de las aguas, de los bosques, de las tierras y que quien se oponga nada más lo van a hacer a un lado y van a continuar”.