Existe opacidad y falta de reacciÃ³n oportuna de autoridades en caso de violencia contra mujeres: Abogado

Existe opacidad y falta de reacción oportuna de autoridades en caso de violencia contra mujeres: Abogado

José Antonio Serna Valdés dice que el colegio de abogados que preside apoya a las mujeres en su demanda de procuración y administración de justicia

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Lamentablemente en los casos en que mujeres han sido violentadas o acosadas existe una opacidad y falta de reacción oportuna y rápida de las autoridades, manifestó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, José Antonio Serna Valdés.

“Definitivamente y de manera muy lamentable la mujer que ha sido objeto de violencia ya sea intrafamiliar o violencia de acoso sexual o laboral en cualquier espacio en donde esté desarrollándose la persona femenina, el gran problema de queja que existe es por la opacidad de las autoridades, por la falta de reacción oportuna y rápida”, continuó Serna Valdés.

“La situación también de que se den los procedimientos judiciales y de investigación donde llevan a cabo esas denuncias pues (son) lentas y de manera disimulada la autoridad, los funcionarios que la atienden y esa ha sido la queja y el grito que de manera silenciosa en este acto lo están haciendo notar las mujeres de nuestro país”.

Lo anterior lo expresó tras reiterar que dicho Colegio de Abogados y la Delegación en Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México que presidirá el propio Serna Valdés a partir del 28 del presente mes, apoyan a las mujeres en su demanda de procuración y administración de justicia.

El próximo domingo 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer y diversas agrupaciones a nivel nacional están convocando para el 9 del mismo mes “Un día sin Mujeres” en México para manifestarse en contra de la violencia de género.

El dirigente de abogados añadió que dicha situación que viven las mujeres y los ciudadanos en general es por la mala práctica de la autoridad que está rebasada en sus obligación de procuración y administración de justicia.

“Tenemos procesos lentos, está rebasada la autoridad, no hemos visto sanciones para el mal funcionario que no cumpla con sus plazos en resolver los asuntos, preguntó yo dónde están los órganos de control interno, dónde están esas contralorías de cada área, de cada dependencia”, enfatizó.

“Por parte de un Supremo Tribunal de Justicia del Estado hasta ahorita no conocemos de ninguna sanción que se le esté dando a los funcionarios que trabajan en los diversos tribunales en nuestro estado de Sinaloa, como que si todo estuviera bien, hay una opacidad en esos órganos porque no son nada más las mujeres las que están siendo víctimas de esta situación”.

Subrayó que la mujer se ha organizado nacionalmente y eso está bien hecho, está demandando legítimamente la atención de las autoridades en sus procedimientos oportuna y eficientemente.

“Por qué, porque es cierto, lo estamos viendo, ante la falta de reacción oportuna de la autoridad vemos que se llega al extremo de feminicidios, la mujer no quiere denunciar, hemos tratado con mujeres nosotros aquí localmente y en Sinaloa no quiere denunciar porque no pasa nada, porque hasta la tiran a loca lo peor del caso”, recalcó el dirigente de abogados.

“O son víctimas de acoso ante la propia autoridad, también eso es la queja y termina siendo revictimizada ante la denuncia que ejerza, aparte de haber sido víctimas ya sea de violencia familiar o de alguna de las circunstancias que hemos señalado pues terminan aún más siendo víctimas de la opacidad de las autoridades en no darles la atención, eso es una violencia también, esa es una violencia que se hace en contra de ellas y ante (contra) cualquier usuario de justicia”.