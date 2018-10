Experimenta Salvador GonzÃ¡lez sorpresa y satisfacciÃ³n por PED 2018

DEPORTE ESTATAL

Experimenta Salvador González sorpresa y satisfacción por PED 2018

El mazatleco fue designado como el mejor entrenador de todo Sinaloa en el presente año

Carlos Robles

MAZATLÁN._ El entrenador de voleibol de playa, Jesús Salvador González Arreola, fue el acreedor al Premio Estatal del Deporte 2018 en la categoría Entrenador Convencional, que anualmente entrega el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE).

Una combinación entre sorpresa y satisfacción, fue la sensación que invadió a González Arreola después de que este lunes, se le informara vía telefónica, del premio al que fue merecedor por parte de la directora del ISDE, Paola Moncayo Leyva.

“Hace unos minutos me acaba de hablar Paola para informarme, y es algo que no me esperaba, la verdad, porque el trabajo lo hago porque me gusta hacerlo y es una forma de ayudar a la sociedad”, dijo González.

“Cuando me informaron, primero fue una sorpresa y después me puse contento, porque ves que tu trabajo está dando resultados, que otros lo catalogan porque has hecho las cosas bien”, añadió.

González Arreola comentó sentirse orgulloso de este logro, debido a que siempre busca dar lo mejor de sí, para que jóvenes apasionados a esta disciplina, tengan la oportunidad de sobresalir y lograr grandes cosas.

“Yo me quedo corto, yo trato de hacer más cosas cada día por los muchachos, tener mejores resultados, porque eso es lo que yo realmente quiero. Pero aún así estoy contento de que se fijen en mi trabajo y es en momentos como estos que uno se hace decir que valió la pena estar ahí”.

“Si yo tengo este premio, es justamente por ellos, porque cuento con excelentes atletas y yo no podría hacer mi trabajo sin ellos”.

En cuanto a su trabajo, Salvador comentó que continuará trabajando de la misma manera, para lograr que cada año, el voleibol de playa le de grandes logros a Sinaloa y México.

“Aún así, siento que podemos hacer más, viena una camada bastante buena de jóvenes, ya estamos trabajando con ellos y lo bueno, es que se logra con jóvenes sinaloenes, eso te pone más contento”, puntualizó.

Con un total de 30 puntos a su favor, el instructor mazatleco se llevó esta distinción la mañana de este lunes, dejando a los entrenadores Héctor Herrera (Atletismo) y el también porteño, Jesús Moreno (Karate), detrás de él.

PARA SABER

En el año 2017, Jesús Salvador González Arreola se quedó con la segunda posición en el Premio Estatal del Deporte, por debajo de Aureliano Jorge Huie Molinet, de la disciplina de halterofilia.