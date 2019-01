Expertos llaman a revertir erosiÃ³n de playas en Sinaloa

Expertos llaman a revertir erosión de playas en Sinaloa

En el foro Herramientas municipales para el manejo de la erosión costera en Sinaloa: caso Escuinapa, oceanólogos y ambientalistas alertan cómo Mazatlán, Altata y Las Glorias han cedido ante los embates del mar

Sibely Cañedo

Las playas de Sinaloa han cedido terreno ante los embates del mar, al grado de que municipios como Teacapán, han perdido hasta 10 kilómetros de línea de costa, advirtieron expertos en el foro “Herramientas municipales para el manejo de la erosión costera en Sinaloa: caso Escuinapa”.

En esa sindicatura, se dijo, prácticamente ha visto desaparecer sus playas en las últimas cuatro décadas, problemática que ha dejado en la desprotección a este poblado ante el oleaje y desastres naturales, como ocurrió en octubre pasado con el Huracán Willa.

Emett Soto Grave, Alcalde de Escuinapa, quien también participó en el foro, precisó que el problema viene de los años 70 del siglo pasado, con el dragado para el canal de Cuautla, en Nayarit, con el que se han modificado las corrientes de agua en la zona de Marismas Nacionales.

"Prácticamente, Teacapán está desprotegido y puede desaparecer si no hacemos algo y por eso estamos en este foro para buscar soluciones", indicó.

En su intervención, Sandra Guido Sánchez, directora ejecutiva de Conselva, expuso que se requiere regular las construcciones a la orilla de la playa, así como instrumentar políticas públicas que se basen en información científica y un ordenamiento en el que participen no sólo el gobierno local, sino también las instancias federales.

La maestra en ciencias agregó que esta situación de riesgo también se ubica en playas de Mazatlán, Navolato y Guasave, por lo que estos municipios pueden aprender de la experiencia escuinapense.

Durante tres años, Conselva desarrolló estudios oceanográficos y sociales para encontrar alteenativas de restauración en la parte dañada, pero también para prevenir que lo mismo suceda en los restantes 44 kilómetros de playa hacia el norte que todavía se encuentran en buen estado.

"Ya se hicieron los cálculos y se entregó el estudio al municipio para que tenga un paquete de soluciones integradas y pueda implementar nuevas políticas públicas", declaró.

La especialista insistió en que se busca que los demás municipios se inspiren en este proyecto para proteger sus playas, así como otros municipios costeros del territorio nacional.

En definitiva, dijo, en Teacapán se requiere intervención de ingeniería costera, pero siempre será mucho más barata la prevención.

El oceanógrafo y académico de la UAS, Armando Villalba dijo que todo esto ha sucedido desde hace 40 años en los 11 municipios en la línea de costa de Sinaloa.

La importancia de este tema para Sinaloa es enorme, considerando que el 70 por ciento de la población vive en estas regiones, además que sus actividades económicas dependen en gran medida de la gestión costera, como es el caso del turismo.

Alertó que de no actuar con oportunidad, en unos años Mazatlán dejará de ser destino de sol y playa, para convertirse en destino de “sol y piedra”.

Esto, por el desgaste provocado por la erosión en el área de la Zona Dorada, principalmente, donde los hoteles tienen que invertir entre 1 y 2 millones de pesos cada tres o cuatro años para recuperar los muros de contención dañados por el fuerte oleaje y los efectos del cambio climático, que ha provocado la elevación del nivel del agua en todo el mundo, reduciendo la franja costera.

Nuevo Alta ó Isla Cortés, en Navolato, ha sufrido cambios drásticos de 2013 a la fecha, después del impacto de una tormenta menor, lo que ha hecho que al menos 80 casas de valor de 2 a 3 millones de pesos estén en riesgo de colapsar.

En el caso de Las Glorias, Guasave, se han afectado 100 metros de la línea de costa en comparación de hace unos 20 años.

Además de las causas naturales, están las provocadas por los seres humanos, sobre todo por la invasión de construcciones sin respetar las distancias de las mareas.

Como alternativa, el doctor Carlos Francisco Peynador Sánchez propuso herramientas de política pública, como la creación de franjas de exclusión, fomento a buenas prácticas de construcción y planes de desarrollo urbano para la franja costera.

El socio fundador de Lorax Consultores aseguró que lo más recomendable es no interferir con la naturaleza.

“No pelearse con procesos naturales, sino adaptarse, pero eso implica acciones diferentes y el mejor ejemplo es la prevención”, puntualizó.

Aseguró que Teacapán está ante una oportunidad única, ya que se ha mostrado la voluntad de todos los actores políticos para proteger la parte de playa que aún está en buenas condiciones, pues incluso hay un esfuerzo encabezado por el propio Gobierno municipal, que de resultar exitoso, sería un ejemplo en todo el País.

Al encuentro asistieron expertos en erosión de playas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, legisladores y alcaldes.

Entre los invitados especiales estuvieron el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo, así como el delegado federal José Jaime Montes Salas.

El evento, que se realizó 10 y 11 de enero en el Centro de Convenciones de Mazatlán, fue patrocinado por Ayuntamiento de Escuinapa; Conselva, Costas y Conunidades AC; Fundación Televisa; The Nature Conservacy: The David and Lucile Packard Foundation; y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC.

PROPUESTAS PARA MITIGAR IMPACTO DE EROSIÓN DE PLAYAS

- Franjas de exclusión

- Buenas prácticas de construcción

- Planes parciales de desarrollo urbano para la zona costera

- Derechos de desarrollo transferibles

- Programas de manejo de la erosión costera

- Creación de comités de zona costera

Fuente: Dr. Carlos Francisco Peynador Sánchez

Socio fundador de Lorax Consultores SA de CV