Explanadas del Paseo Olas Altas desentonan con remodelaciÃ³n del malecÃ³n

Explanadas del Paseo Olas Altas desentonan con remodelación del malecón

Las explanadas de la Mujer Mazatleca y la Sánchez Taboada presentan daños severos, pero no se contempla que sean remodeladas

Fernanda González

MAZATLÁN._ Las explanadas donde se encuentran las estrellas que conforman el paseo de la fama de Mazatlán, a un costado de la Mujer Mazatleca, y la Sánchez Taboada desentonan con la remodelación que se realiza en el Malecón.

La zona se encuentra carcomida por el agua de mar, desde la losa del piso hasta el muro del malecón.

Esto, mientras que la banqueta está siendo remodelada, desde la calle Gutiérrez Nájera hasta la Glorieta el Venadito.

Sin embargo, el contrato de remodelación de banquetas en Paseo Claussen, con número de licitación OPPU-EST-LP-221-2018, no contempla la remodelación de esa explanada, ni de la Sánchez Taboada.

Ambas zonas se encuentran en abandono, pese a que cada fin de semana se rodean de decenas de transeúntes.

La obra de remodelación de la banqueta del Paseo Claussen está a cargo de la empresa Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V., que ganó la licitación con 18 millones 889 mil 485.24 pesos.

El director de Obras Públicas de Mazatlán, Juan Garay Velázquez, corroboró que, hasta el momento, en el contrato no se tiene contempla la remodelación de estas zonas emblemáticas.

“Voy a checar eso, porque no se contempla y no se puede tocar el paseo de la fama, y si lo llegan a tocar, pues deben cuidar que no se dañen las lozas de las estrellas y se deben reponer”, comentó.