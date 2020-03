Explican la polÃ©mica salida de Alex Karev de GreyÂ´s Anatomy

SERIE

Explican la polémica salida de Alex Karev de Grey´s Anatomy

El anuncio de la marcha de Justin Chambers de Anatomía de Grey tomó a todos por sorpresa.

Noroeste / Redacción

Y es que, los guionistas no estaban al tanto de que no iban a volver a contar con el actor, por lo que tuvieron que improvisar una explicación para su desaparición que no ha dejado muy satisfecho a los espectadores.

El episodio de la serie que se trasmite por la cadena ABC que se dedicó a explicar por qué Alex Karev se fue de repente para no volver, publicó Espinof.com.

Y todo lo explican en tres cartas enviadas por el personaje interpretado por Chambers a Meredith (Ellen Pompeo), Bailey (Chandra Wilson) y Jo (Camilla Luddington), en las que se van desgranando los motivos por los que decidió dejar Seattle: seguía enamorado de Izzie (Katherin Heigl), quien resulta que en su momento dio a luz a dos hijos -Eli y Alexis-, de los que él era el padre sin descubrirlo hasta ahora.

Izzie desapareció de 'Anatomía de Grey' a mediados de la sexta temporada y la serie emite actualmente decimosexta.

La serie ha querido hacer creer a los espectadores que Alex no había vuelto a saber de ella en 10 años y que solamente el juicio contra Mederith la llevó a volver a contactar con su ex.

En el capítulo 'Leave a Light On' se revela que Izzie ha estado viviendo todo este tiempo con sus hijos en una granja en Kansas y que Alex se da cuenta de que sigue enamorado de ella durante su visita.

LA SERIE

Anatomía de Grey se trasmite por la cadena ABC y actualmente va en la décimo sexta temporada.