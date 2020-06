LITERATURA

Explora Margarita Martínez Duarte la violencia de género en su novela Sin ella

A través de la historia de María, la escritora hace un relato de las mujeres, sus motivos y contradicciones

Noroeste / Redacción

Volcada en recuerdos y emociones en la parte final de su vida, María mantiene la lucidez de sus mejores años, y se prepara para dar a cada quien lo que le corresponda. Ella une dos generaciones, su madre, que cuando se encontraba también al final de su vida, se comunicaba en silencio, y su hija, que reafirma su convicción de la lucha contra la violencia de género.

Así comienza la novela Sin ella (EscritorasMx, 2020), de la escritora mexicana Margarita Martínez Duarte, una obra íntima y llena de fuerza. "Es una historia terrenal que tiene empatía con los roles de género, y definitivamente se acerca a una autobiografía de la autora", escribió la editorial en un comunicado.

Para escribirla, contó la autora en una entrevista con la propia editorial, recorrió un camino largo y sinuoso.

"Primero, intenté escribir un texto autobiográfico. Después, una escritora amiga, Sara Camhaji, que también tenía un proyecto de novela, me propuso que tallereáramos nuestros textos juntas. Hicimos un pacto y lo cumplimos durante un año. El trabajo que hice con ella fue crucial. A partir de ahí, la novela se fue alejando de la autobiografía y convirtiéndose en una obra de ficción. Por aquellos días yo estaba leyendo a Rita Segato. Su concepto de pedagogía de la crueldad me parece fundamental para comprender los mecanismos de la violencia contra las mujeres en México y en muchas partes del mundo", compartió.

"Pude ver con toda claridad lo que quería hacer con la novela, cuando me planteé la idea de escribir una especie de anti-pedagogía de la crueldad. Quise escribir la historia de una mujer mexicana que no muere en forma violenta, sino digna, amorosa".

Para escribir la historia, la autora se nutrió de experiencias que ha tenido en sus actividades como terapeuta y cantante.

"He acompañado a personas muy significativas de mi vida en sus despedidas de este mundo. Me ha tocado también participar varias veces en los rituales religiosos que acompañan el proceso de la muerte. También he tenido la experiencia de acompañar terapéuticamente en el duelo a algunas personas que me han consultado con los años", dijo.

Una enseñanza que ha estado con ella siempre, compartió, pertenece a la tradición del Islam y es que la muerte es la única predicadora necesaria.

"Ahora, en mitad de la pandemia, esas palabras cobran un sentido urgente. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida, nos lo enseña la muerte".

LA AUTORA

Margarita Martínez Duarte nació en la Ciudad de México en 1970. Es escritora, psicoterapeuta y cantante. Ha publicado tres volúmenes de poesía: Viejas vecindades (1995), La cama (1997) y la mansión (2001). Fue ganadora del Premio “70 años” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin Ella es su primera novela.

PRIMERAS PÁGINAS

Para iniciar la lectura de las primeras páginas de esta obra, pueden acceder al siguiente enlace: https://cutt.ly/cyN6wGb