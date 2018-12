ExplosiÃ³n en una planta elÃ©ctrica en Queens iluminÃ³ de azul el cielo de Nueva York

Una explosión en una planta eléctrica situada en el barrio de Nueva York de Queens en Estados Unidos iluminó de azul durante más de un minuto el cielo de este distrito ante el desconcierto de muchos vecinos.

Según el departamento de la Policía de Nueva York se está "investigando una explosión de un transformador de una planta eléctrica en Queens".

La intensa luz intermitente comenzó poco después de las 21:00 hora local, y fue precedida de un leve corte en la red eléctrica, como constató Efe.

La policía pidió a los ciudadanos que eviten acercarse a la zona, situada entre la avenida 20 y la calle 31 de este barrio situado al este deManhattan.

El portavoz del ayuntamiento, Eric Phillips, bromeó con lo sucedido asegurando que no se trataba de un fenómeno extraterrestre.

"No son aliens. Fue una explosión en una instalación eléctrica en Queens que causó cortes de electricidad, incluido el aeropuerto de La Guardia", aseguró Philips en su cuenta de Twiter, después de que numerosos habitantes de la zona mostraran en las redes su preocupación por lo que acababan de presenciar.

Something insane is happening in the sky above Manhattan right now. pic.twitter.com/elCqFLF0iU