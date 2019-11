BEISBOL

Explosiva jornada en la Liga Invernal Mexicana

Pericos de Puebla superan en duelo de muchas carreras a Diablos Rojos del México

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN (diablos.com.mx)._ En una jornada con intensa actividad explosiva por las ofensivas de los Diablos Rojos y Pericos de Puebla, la mejor parte fue para la novena verde que terminó ganando por pizarra de 18 carreras a 16. El pitcher ganador en labor de relevo fue Joaquín Lara y el descalabro fue para José Miguel Ramírez. Por la ofensiva escarlata destacaron Rigoberto Terrazas y Miguel Ojeda con tres carreras producidas cada uno y con dos remolcadas se fueron Bryan Araiza, Eduardo Revilla, Juan Carlos Camacho y José Carlos Ureña.

En el primer tercio del juego el México llegó a tener ventaja de ocho carreras a dos, el México anotó dos carreras en la primera y en la segunda entrada, mientras que el tercer rollo la Pandilla Escarlata timbró en cuatro ocasiones Juan Carlos Camacho y José Carlos Ureña se embasaron con sencillo, Miguel Ojeda conectó cuadrangular llevándose por delante a dos compañeros para poner el juego siete a dos, posteriormente ligaron dobletes espalda con espalda Pedro Ordaz y Antonio Castañeda para poner el score 8-2 con ventaja escarlata.

En el cierre de la cuarta entrada los Pericos atacaron el pitcheo colorado y anotaron en cinco ocasiones, Abraham Ramos se embasó con doble de terreno, Sergio Esparza conectó sencillo dejando corredores en las esquinas y con wildpitch los Pericos aprovecharon para anotar su tercera carrera y colocó hombre en la intermedia, James Cubillo recibió pasaporte mientras bateaba José Tejeda con wildpitch volvían a timbrar los Pericos y Miguel Guzman vendría con cuadrangular productor de tres carreras para poner la pizarra 8-7 con ventaja escarlata.

El México volvería ampliar su ventaja con dos carreras en la quinta entrada, gracias a un jonrón de dos carreras de Rigoberto Terrazas poniendo el score 10 a 7 a favor de los Diablos, pero los poblanos no dejaron de pelear y volvieron a la carga en la sexta entrada con dos carreras mas a su cuenta acercándose 10 a 9; la pandilla Roja sumó tres carreras en el séptimo rollo, con producciones Eduardo Revilla con sencillo y con dobletes de Juan Carlos Camacho y José Carlos Ureña los Diablos abrían la ventaja y se colocaba la pizarra 13-9 a su favor.

Un rally de cuatro anotaciones de Puebla en el cierre de la fatídica séptima entrada empataba la pizarra a trece carreras por equipo, el México retomó la delantera con una anotación en la octava entrada producida por Bryan Araiza, el México ganaba 14-13.

En el cierre del octavo rollo los Pericos armaron otro rally grande, esta vez fue de cinco carreras para tomar una ventaja que ya no perderían y ponían los cartones 18 a 14 a su favor, el México no dejo de pelear y en la parte alta de la novena entrada anotaron en par de ocasiones con cuadrangulares espalda con espalda de Juan Carlos Camacho y José Carlos Ureña para dejar la pizarra final 18 carreras a 16 a favor de los Pericos.

Por el México lanzaron Adrian Leo (3.1 IP, 11 H, 7 C, 6 CL, 1 BB, 2 K), Jason Carmona (2.2 IP, 4 H, 2 C, 2 CL, 2 BB, 2 K), Fernando Sanchez (0.2 IP, 2 H, 2 C, 2 CL, 1 BB, 0 K) y José Miguel Ramírez (1.0 IP, 5 H, 4 C, 1 CL, 0 BB, 2 K).