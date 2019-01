Explota toma clandestina de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo; al menos 20 muertos y 71 heridos [VIDEOS]

Los heridos son trasladados por equipos de emergencia a las clínicas y nosocomios locales

Carlos Álvarez

Una toma clandestina de hidrocarburos en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, explotó la noche de este viernes, justo en el momento en que cientos de personas extraían combustible (medios locales hablan de 300 habitantes del lugar), lo que dejó un saldo de 20 muertos (carbonizados) y 71 heridos con quemaduras de diversos grados, hasta el momento.

Los heridos son trasladados por equipos de emergencia a las clínicas y nosocomios locales. En entrevista con la cadena Foro TV, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, confirmó el incidente cuando habitantes se acercaron al lugar con cubetas y bidones para llevarse parte del combustible. Además, informó que se activó el Plan DN-III la zona. Asimismo, señaló que su administración y el Gobierno Federal concentran esfuerzos para atender la situación.

"Ya se hizo contacto con el delegado de la República en el estado de Hidalgo para que nos abran espacio en hospitales donde pueden recibir personas con quemaduras [...] "No tenemos claridad, no me gustaría especular, hasta que los elementos de la Fiscalía de Gobierno y elementos del Ejército nos digan" sobre si hay personas fallecidas, indicó en un primer momento.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de la red social Twitter, que se encuentra en Aguascalientes, pero que instruyó a todo el Gobierno a prestar auxilio a los heridos, además de controlar el fuego en la zona. Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Alfonso Durazo Montaño, tuiteó que se instaló el Comité Nacional de Emergencias, para atender a la población afectada.

"Personal especializado de Petróleos Mexicanos en coordinación con autoridades federales y locales atienden el incendio y apoyan a la población que resultó afectada por este suceso ocasionado por una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo", señaló Pemex en otro tuit.

Además, en un comunicado indicó que puso a disposición 11 ambulancias, 13 médicos de emergencias, 2 especialistas, y que se activó la alerta verde en el el Hospital de Tula. Además, la paraestatal indicó que los lesionados con quemaduras graves serán referidos al Hospital Norte y Sur de la Ciudad de México.

Asimismo, personal especializado de contraincendios de la paraestatal de los sectores Tlaxcala, Venta de Carpio, Valle de México, Mendoza, Salamanca y Catalina, acudieron al lugar a apoyar con todas acciones necesarias para sofocar la conflagración. También participan dos camiones anti incendios y vehículos con espuma de la Refinería de Tula, de la terminal de San Juan Ixhuatepec y de Pachuca, para coadyuvar a sofocar la emergencia.

La explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo se derivó de la manipulación de una toma clandestina para robo de combustible en el ducto Tuxpan-Tula. Este accidente no afecta el suministro de gasolinas en la Ciudad de México, informó Petróleos Mexicanos en otro tuit.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuiteó: "En este momento se envían 4 helicópteros de @SSP_CDMX equipados como ambulancias con médicos y paramédicos para apoyar emergencia en Tlahuelilpan Hidalgo. En coordinación con @GobiernoMX".

"Sobre explosión ocurrida en Hidalgo, informo que nuestras unidades médicas de #Tula y #Tepeji recibirán a heridos sean o no derechohabientes. Se brindará atención para estabilizarlos y trasladarlos a Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas, debido a su nivel de especialidad", indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Twitter, citando a su director Germán Martinez Cázares.

<blockquote>"El Gobierno de Hidalgo se encuentra atento y en coordinación con las instituciones de los tres órdenes para atender la contingencia que se registra este viernes en el municipio de Tlahuelilpan.

Respecto a los hechos registrados, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, con base en información preliminar recibida por medio del número de Emergencias 911 y los cuerpos de seguridad y rescate de Hidalgo, informa lo siguiente:

- A las 17:04 horas se recibe reporte al 911 de Emergencias sobre fuga de hidrocarburo en carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan.

- Derivado del alertamiento, al sitio acude personal de Seguridad Pública del municipio, Agencia de Seguridad Estatal, personal de Protección Civil y Bomberos.

- Asimismo, se reporta que ciudadanos se encuentran en el lugar intentando obtener hidrocarburo en el lugar.

- A las 19:10 horas la Agencia de Seguridad Estatal informa vía radio que se registró una explosión en el sitio, asimismo reportan personas lesionadas, sin determinar el número.

- Por instrucciones del Gobernador Omar Fayad Meneses, corporaciones de diferentes municipios y del Gobierno de Hidalgo se encuentran atendiendo y canalizando a personas lesionadas a clínicas de la región", indicó un comunicado.

-Información en desarrollo...

Llamo a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de enero de 2019

Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de enero de 2019

Ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender oportunamente a la población afectada. En breve más información. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 19 de enero de 2019

En el @gobiernohidalgo estamos al tanto de lo sucedido en Tlahuelilpan. He girado instrucciones al titular de la @SeGobHidalgo, Simón Vargas Aguilar, para atender a las familias afectadas. Estamos apoyando al @GobiernoMX con todo lo necesario para resolver esta situación. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 de enero de 2019

#Pemex hace un llamado a la ciudadanía a seguir instrucciones de las autoridades que ya laboran en el poblado del Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se registró un incendio derivado de la manipulación de una toma clandestina. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 19 de enero de 2019

No compartas noticias falsas. Mantente al atento de información oficial. Permite la circulación de vehículos de emergencia que se aproximan. Apoyanos a salvaguardar la vida de quienes más lo necesitan.@omarfayad — Gobierno de Hidalgo (@gobiernohidalgo) 19 de enero de 2019

Atención: Para todas las personas en las inmediaciones de Tlahuelilpan: Mantenerse lejos del lugar de la explosión. Les pedimos permanecer en sus hogares. Las autoridades del @gobiernohidalgo y @GobiernoMX están trabajando de manera coordinada.@omarfayad — Gobierno de Hidalgo (@gobiernohidalgo) 19 de enero de 2019

#Pemex 🇲🇽 atiende incendio en toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo • Personal especializado de Petróleos Mexicanos en coordinación con las autoridades Federales y Locales, ponen en marcha el plan del Grupo de Respuesta y Atención para manejo de Emergencias. pic.twitter.com/N6k9v4rM6t — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 19 de enero de 2019

En coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del @GobiernoMX, la @SSP_CDMX con grupo cóndores, zorros, ERUM; Secretaría de Salud y Bomberos en apoyo por emergencia por explosión de ducto en Hidalgo. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 19 de enero de 2019

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, activa Plan DN-III en Tlahuelilpan, tras explosión en ducto de Pemex. pic.twitter.com/zC8NCQUtx6 — FOROtv (@Foro_TV) 19 de enero de 2019

Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 de enero de 2019