ExpondrÃ¡ Devenire Kamyla Estrada en la Frida Kahlo

KAMYLA ESTRADA

Expondrá Devenire Kamyla Estrada en la Frida Kahlo

La joven fotógrafa fue ganadora de una mención honorífica en el Siena International Photo Awards y compartirá su trabajo este jueves en la Galería de Arte Frida Kahlo

Nelly Sánchez

Para Kamyla Estrada Moraila, la fotografía representa la transformación, convertirse en algo o alguien a través de la imagen. Y eso lo compartirá en la exposición Devenire, que inaugurará este jueves, a las 11:00 horas, en la Galería de Arte Frida Kahlo.

"Devenire es una palabra en italiano, significa convertirse en algo y decidí ese nombre porque es como el inicio, hablando de todas mis obras en general, pues me puedo convertir en un personaje y recrearlo en mis fotos", explica.

"Puedo convertirme en una enfermedad mental, en un sentimiento, y reflejarlos en mis fotos, que hablan de las emociones humanas y también del exterior".

Kamyla tiene 16 años, estudia segundo año de preparatoria y actualmente un curso de cine.

El año antepasado, una de sus fotografías, Paz para el mundo, fue seleccionada en el Siena International Photo Awards, donde ganó una Mención Honorífica.

Su obra se caracteriza por ser de autorretratos artísticos, en los que ella elige un tema, que puede

"A mí me gusta hablar sobre cualquier tema y me gusta mucho investigarlo antes, por ejemplo en el caso de las enfermedades mentales quiero saber qué es lo que sienten las personas y es cuando me imagino y utilizo los objetos para recrearlo y que el espectador sienta las emociones que las personas con enfermedades mentales sienten", dice.

Para crear autorretratos artísticos, Kamyla se ha tenido que conectar con todas las artes, pues usa vestuario, escenografía, iluminación, y hace todo un trabajo de postproducción.

"Si conoces un poco de todo, puedes crear las cosas que te imaginas desde un inicio, y se puede decir que me acerco a todo tipo de arte, no sólo la fotografía", asegura.

Una imagen puede tomarle desde dos o tres horas para tomarla y hasta ocho o nueve para dejarla lista. Algunas veces el proceso puede llevar una semana.

"Hay fotos que no me salen a la primera y eso me genera mucha frustración, cuando siento que ya es como la tenía en la cabeza, ya está lista. Pero por lo regular, para hacer la toma, puedo tomar tres horas, pero la postproducción son de ocho o nueve horas, o a veces es trabajo de una semana completa", dice.

"Me ha pasado que al final queda algo que no tenía en mente, pero al momento que estoy creando se me ocurren otras cosas y al final me sigue gustando".

El gusto por la fotografía en Kamyla comenzó desde que pequeña. Siendo estudiante de secundaria, tomó un curso con el fotógrafo Alejandro Escobar, en la Escuela de Artes Prácticas y en casa, de manera autodidacta, buscaba iluminación, practicando hasta que ganó experiencia.

"Luego comencé a conocer a más artistas y fotoperiodistas, y de alguna manera me llegaron a inspirar tanto al grado que dije 'tal vez yo debería de intentar hacer lo mismo' y eso me gustó mucho, se volvió pasión".

Una de las artistas que más admira y con la que se identifica es la estadounidense Brooke Shaden porque hace autorretrato artístico.

"Al momento que veo sus obras siento que no es necesario usar palabras para saber lo que significa o la manera que yo lo interpreto, porque pues cada persona interpreta el arte según lo que ha vivido".

El viaje a Italia y otros países de Europa la hizo crecer, ampliar su perspectiva, asegura.

"Sobre todo porque conoces mucha gente, aprendes de ello, te inspiras más, conocer la cultura europea, su historia, todo eso trato de llevarlo a lo artístico, después de ir para allá me inspiro mucho en la mitología griega y lo he reflejado en mis autorretratos".

Compartir ahora su primera exposición individual es para ella un sueño cumplido.

"Desde que comencé en el mundo de la fotografía, esto era lo que quería, mi exposición individual, y en octubre dije 'quiero cumplir ese sueño' y fui a la galería a preguntar qué ocupaba para exponer de manera individual y ahora se cumple".

A la par, una de sus obras que se exhibirían ahí, la movieron a la colectiva Trazos de color de sueños, próxima a inaugurarse y en la que participa junto a 30 artistas extranjeros.

PERFIL

Kamyla Estrada Moraila.

Es originaria de Culiacán.

Tiene 16 años.

Comenzó con la fotografía cuando tenía 12 años.

Es estudiante de segundo de preparatoria.

En 2017 ganó una mención honorífica en el Siena International Photo Awards.