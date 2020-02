Expone el libro Renacer la violencia contra la mujer

Presentan en el Centro Cultural Multiversidad la publicación de Olga María Enciso

Héctor Guardado

Fotos: Noroeste/

MAZATLÁN._ Escribir un libro autobiográfico es difícil porque implica enfrentarse a los miedos que paralizaron a las personas en un momento de su vida, porque es revivir situaciones enterradas en un pasado, que, por doloroso, se decidió olvidar.

Olga María Enciso escribió Renacer, enfrentó sus miedos y salió renovada, fortalecida de esa experiencia.

El texto autobiográfico fue presentado la noche del viernes, en el Centro Cultural Multiversidad, por Melly Peraza, quien editó y acompañó a Olga María Enciso en el largo proceso de escritura y estructuración del libro; Crucita Armenta, quien creó el diseño de la portada, y el escritor Juan José Rodríguez, amigo cercano de la autora.

Melly Peraza subrayó la valentía de la autora para escribir un libro que le puede servir a mujeres que en este momento están sufriendo de violencia intrafamiliar.

“Renacer es un libro que no contiene una historia de amor color de rosa, sino las vivencias y situaciones verídicas de una mujer valiente, entregada a su gran misión, sacar adelante a sus hijos, sorteando un sinfín de agravantes como ser golpeada, humillada por el padre de sus hijos”, compartió Peraza.

“En muchas ocasiones, hasta se jugó la vida. Fue una madre que en algunas circunstancias se convirtió en fiera para defender con garras y dientes a sus cachorros, sabiendo de antemano que podía morir en el intento, a manos de un hombre tóxico y enfermo del alma”.

Crucita Armenta dijo que la sorprendió saber la difícil vida de una mujer que conoció a través de su relación de trabajo y que su visión de la persona cambió al conocer los entresijos de su vida.

“Entendí que era muy importante para ella que este libro tuviera una portada que reflejara su interior, por eso decidí que el motivo principal de la cara del libro tuviera una figura que simboliza la flor de la vida”.

La autora agradeció a Melly su ayuda para terminar el libro y a sus hijos, Ana y Salomón Iracheta, por acompañarla en el proceso.

“La idea de escribir mi vida fue una sugerencia del profesor Manuel Figueroa, es algo que le agradeceré siempre porque este proceso interior que viví al escribir el libro me fortaleció muchísimo. Lloré mucho, le recordé la madre a más de uno que me hizo daño, me reclamé a mí misma haber tenido tanto miedo que me paralicé y haber permitido que me hicieran víctima, durante todo el tiempo que estuve trabajando en el libro, recibí el apoyo incondicional de mis hijos”, dijo.

“Espero que este libro sirva para que todos al leerlo tomen conciencia del daño que hacemos a los demás con nuestras actitudes y acciones”.

Juan José Rodríguez mencionó que en México hacía falta que se escribiera más literatura confesional que son las autobiografías, porque revelan mucho de las particularidades de la intimidad de una sociedad, las pequeñas cosas que en su conjunto definen lo que es una ciudad, un país.

“Las mujeres de 20 años que lean el libro de Maru se van a quedar azoradas de cómo estaba organizada la sociedad en México de los años 60 y 70, y todos los paradigmas que tenían que romper las mujeres, eso era algo muy terrible para ellas”, expresó.

“Me da gusto que Maru Enciso nos cuente su vivencia, su experiencia, ella tiene en este momento una gran inteligencia emocional, cuando alguien escribe su vida pone en claro las situaciones, más que una terapia, cuando eso se convierte en un texto sirve como ejemplo para que las personas no repitan los errores de una mujer”.

El escritor finalizó diciendo que el libro de Maru Enciso es un destino asumido.

“Nos da sus enseñanzas de haber vivido con la firmeza de haber hecho lo correcto, es una mujer agradecida con las personas que la han ayudado. Falta la memoria de la gente que puede enriquecer nuestra visión del tiempo que les tocó vivir, ojalá muchas más personas se atrevieran a escribir sus memorias”.

El libro está a la venta en el Centro Cultural Multiversidad por la Calle 21 de Marzo, entre Guillermo Nelson y 5 de Mayo.