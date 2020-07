Exponen desvíos de dinero en los estados fronterizos

En los millonarios desvíos se involucran cuatro estados y 28 municipios que usaron empresas fantasma para desviar recursos

América Armenta

Al menos 2 mil 628 millones de pesos fueron desviados por 536 empresas fantasma en cuatro estados y 28 municipios, así lo reveló la investigación de Miriam Ramírez, que pertenece a la organización civil Iniciativa Sinaloa, en el trabajo Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México.

Este trabajo se sitúa entre 2014 y 2019 y tuvo apoyo en documentos oficiales del Servicio de Atención Tributaria, lograr su realización y que el resultado fuera una investigación integral, llevó seis meses al equipo, que les permitió solicitar la información, analizarla y buscar a los enlaces de prensa de los gobiernos estatales y municipales, e incluso buscar las empresas para, en efecto, darse cuenta que eran falsas.

“Esta es una investigación que hicimos sobre siete estados de la frontera y 28 municipios revela que en estas entidades se contrataron 536 empresas fantasma, empresas que fueron calificadas así puede Servicio Administración Tributaria y esas empresas habrían facturado servicios a los gobiernos por una suma de 2 mil 628 millones de pesos”, dijo la investigadora.

Ramírez detalló que el SAT hace pública una lista de empresas con irregularidades para que no se tenga relación con ellas, hasta que terminen un juicio y se demuestre que son confiables, fue así que ella y su equipo solicitaron información que cruzara a los gobiernos y a las empresas fantasma

“Hicimos 13 solicitudes de información al SAT preguntándole qué entidades públicas habían tenido relaciones con empresas que estaban incluidas en la lista de contribuyentes que simularon operaciones fiscales”, mencionó.

“El SAT las investiga y detecta que esas empresas no cuentan con la capacidad que realmente dicen tener, no tienen empleados, no tienen oficinas, no tienen la capacidad para dar los servicios”, agregó respecto a las empresas.

El equipo de Iniciativa Sinaloa y el Border Hub, quien dio apoyo para la investigación, dieron el RFC de las entidades públicas al SAT para saber quiénes habían tenido operaciones comerciales con la lista de empresas irregulares, para después ir descubriendo y solicitando más información, por ejemplo, las facturas, de las cuales recibieron más de 15 mil.

“Podemos ver incluso los servicios que los gobiernos contrataron con estas empresas fantasmas y que se trataría finalmente de un presunto desvío de recursos que se estuvo haciendo durante años, que se hace en toda la frontera pero se demuestra que se hacen todo el país, en todos los municipios, es una esquema de corrupción que se ha venido repitiendo durante años y que ha costado miles de millones de pesos a México”, destacó Ramírez.

Antes de finalizar la investigación, el equipo de trabajo de Ramírez y ella buscaron a los enlaces de los estados y municipios para conocer su versión al solicitar servicios con estas empresas, sin embargo, solamente dos de ellos contestaron, un municipio en Nuevo León y uno de Sonora, en el caso de este último, San Luis Río Colorado, señaló que ese era un problema heredado de una administración pasada.

“También buscamos a las empresas, buscamos a 80 empresas que vienen publicadas en el trabajo sus nombres, por haber sido las más beneficiadas, no publicamos las 536 solamente publicamos las 10 empresas más beneficiadas de cada estado y a esas 10 empresas las buscamos, pero ahí fue imposible dar con ellas porque no hay datos telefónicos, casa o domicilios en internet, en las que existen, las llamadas sonaban números inexistentes o que los números habían sido suspendidos, entonces no pudimos dar con ninguna de las empresas porque en realidad no existen”, reiteró la integrante de Iniciativa Sinaloa.

Una vez publicado el reportaje recibieron una carta de réplica de un ex alcalde de Sonora, de Nogales, en la que argumenta que las los datos que se publican son referente a un tema que se le heredó a su gobierno, como las respuestas anteriores.

Riesgo al interior

Para Miriam Ramírez haber hecho este trabajo garantiza que este esquema para desviar recursos se usa al interior de México, no es exclusivo de los estados fronterizos, ya que muchas de estas empresas fantasmas están ubicadas, presuntamente, en otros estados como Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México y demás.

El trabajo revela también, por ejemplo, que un grupo de alrededor de 60 empresas operaba lo mismo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de forma regional y eso pudiera pasar con otras regiones del país.

La periodista externó una investigación a sus colegas para que se abracen los temas que expongan la corrupción y sus riesgos, añadió que la información del SAT es pública y se puede bajar el trabajo y desarrollarlo en cada estado.

“Las autoridades tienen la responsabilidad y la facultad de investigar y de sancionar, la mayoría o muchos de los casos que exponemos son de administraciones que ya concluyeron, sobre todo en el ámbito municipal, pero eso no quita la obligación de la autoridad de investigar eso que ya pasó y de defender responsabilidades contra servidores públicos, que ahorita están en otros puestos, también puestos políticos”, finalizó la periodista.